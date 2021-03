NBA – Brooklyn : Durant absent une à deux semaines de plus

The Nets are being cautious with the ramp-up of Kevin Durant (left hamstring strain) – meaning he’s likely to miss another one-to-two weeks.

— The Athletic (@TheAthletic) March 15, 2021

Le trio magique a peu joué ensemble

Les fans des Nets vont devoir encore patienter pour revoir leur star sur un parquet. Absent depuis un peu plus d’un mois en raison d’une blessure à la cuisse gauche, Kevin Durant ne reviendra pas à la compétition avant une à deux semaines. C’est ce qu’a révélé The Athletic ce lundi. Le staff de Brooklyn ne veut prendre aucun risque avec l’ailier (ou ailier fort) de 32 ans, qui a déjà manqué toute la saison dernière en raison d’une rupture du tendon d’Achille.Malgré l’absence de Durant, qui tourne à 29 points, 7,3 rebonds et 5,3 passes en 19 matchs cette saison, Brooklyn est parvenu à remporter dix de ses onze derniers matchs (seul Dallas a réussi à battre les Nets durant cette période, le 27 février), et la franchise de New York occupe la deuxième place de la Conférence Est, avec 27 victoires pour 12 défaites.Deux autres joueurs des Nets sont actuellement absents : Spencer Dinwiddie, victime d’une rupture partielle du ligament croisé du genou droit et absent toute la saison, et Blake Griffin, qui vient d’arriver de Detroit et doit encore se remettre en forme. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot, touché au genou et absent lors du dernier match, doit rejouer ce lundi contre New York.