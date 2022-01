NBA : Brooklyn : Durant absent quatre à six semaines

A force de tirer sur la corde, le corps a fini par lâcher… Kevin Durant a joué 36,5 minutes de moyenne par match depuis le début de la saison (sa plus haute moyenne depuis 2013-14 lorsqu’il était à Oklahoma City), ce qui a d’ailleurs forcé les Brooklyn Nets à réintégrer Kyrie Irving à l’effectif pour le faire souffler un peu. Mais l’ailier de 33 ans s’est blessé au genou samedi dans le deuxième quart-temps contre New Orleans et sera absent quatre à six semaines. « Après avoir passé une IRM dimanche matin, il a été diagnostiqué à Kevin Durant une entorse du genou gauche. Il devrait revenir en pleine forme après une période de convalescence », ont écrit les Nets dans un communiqué. Et selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’absence sera d’une durée d’un mois à un mois et demi.

Un trio de stars sur courant alternatif

Kevin Durant va donc manquer au moins quatorze matchs, voire 19 s’il est absent six semaines. Un coup dur pour la franchise de New York, actuellement deuxième de la Conférence Est avec 27 victoires pour 15 défaites (à un demi-match du leader Chicago), et qui va donc encore manquer de belles occasions de faire jouer son trio de rêve Kevin Durant - James Harden - Kyrie Irving. La saison passée, les trois hommes ont joué huit matchs de saison régulière et six de play-offs ensemble, et cette année, depuis que le meneur, non vacciné, a fait son retour pour disputer seulement les matchs à l’extérieur, ils en ont joué deux.En plus de ces rencontres, Kevin Durant (qui tourne à 229,3 points, 7,4 rebonds et 5,8 passes de moyenne cette saison) va probablement manquer le All Star Game de Cleveland, qui aura lieu le 20 février. Il était pourtant troisième au nombre de votes lors du dernier pointage publié jeudi, avec 4 088 334 voix, derrière Stephen Curry (4 463 426) et LeBron James (4 386 392).