NBA : Brooklyn battu pour la dixième fois de suite, Doncic en feu, Phoenix écrase Milwaukee, New York s'offre Golden State

Doncic et les Suns cartonnent, Toronto inarrêtable

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 11 février 2022

Il faut espérer pour les Nets que Ben Simmons, débarqué jeudi soir à New York dans le cadre d'un échange avec James Harden, retrouvera très vite son meilleur niveau sous les couleurs des Nets. Car pour ces derniers, rien ne va plus. En marge de ce trade qui a fait énormément de bruit en NBA,, où les Wizards ont fait boire la tasse dans les dernières minutes (113-112) aux coéquipiers de Kyrie Irving malgré 31 points de ce dernier. Egalement en déplacement, sur le parquet de Golden State, l'autre franchise new yorkaise s'est refait une santé le temps d'une soirée en revanche. Comme Utah la veille,Evan Fournier et les siens, qui restaient sur quatre défaites, ont résisté à l'orage en fin de match lorsque Stephen Curry, qui avait démarré doucement la rencontre, est enfin sorti de sa boîte (35 points et 10 passes à l'arrivée). Grâce à 22 points du Français conjugués à un énorme match de son coéquipier Julius Randle (28 points, 16 rebonds, 7 passes), les Knicks ont ainsi conservé ce succès précieux chez le dauphin de Phoenix à l'Ouest.Les Suns en ont profité pour augmenter encore leur avance sur la franchise de l'Arizona.Jamais inquiétée, la meilleure équipe de la ligue depuis le début de la saison a pu compter sur ses habituels leaders, Deandre Ayton (27 points), Devin Booker (17 points, 7 passes) et Chris Paul (17 points, 19 passes) en tête. Des performances presque ridicules néanmoins par rapport à laAuteur de 28 points dans le seul premier quart-temps,pour le demi-finaliste malheureux des Jeux de Tokyo cet été. Les Mavericks sont en grande forme, Toronto aussi. Larges vainqueurs de Houston au Texas jeudi (139-120),Personne ne fait mieux actuellement en NBA.Detroit Pistons -: 107 - 132>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 13 minutes, 2 points (0 sur 2 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 3 ballons perdus, 6 fautes- Brooklyn Nets : 113 - 112New Orleans Pelicans -: 97 - 112Houston Rockets -: 120 - 139- LA Clippers : 112 - 105>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 7 minutes, 5 points (2 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 1 faute>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 28 minutes, 10 points (4 sur 5 aux tirs, dont 2 sur 3 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception, 1 faute- Milwaukee Bucks : 131 - 107Golden State Warriors -: 114 - 116>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 31 minutes, 22 points (7 sur 17 aux tirs, dont 5 sur 13 à trois points), 1 rebond, 3 ballons perdus, 4 fautes