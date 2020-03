NBA - Brooklyn : Atkinson viré !

Atkinson ne coachera pas le duo Irving-Durant



The Brooklyn Nets and Head Coach Kenny Atkinson have mutually agreed to part ways. Jacque Vaughn will serve as head coach for the remainder of the season.

Arrivé à Brooklyn au début de la saison 2016-17, Kenny Atkinson quitte les Nets ! L’entraîneur de 52 ans et la franchise new yorkaise ont décidé de se séparer d’un commun accord ce samedi, seulement quelques heures après la belle victoire contre San Antonio (139-120). L’information a été révélée par le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, et confirmée par les Nets dans la foulée. «», a déclaré Sean Marks, le manager général de la franchise. Les Brooklyn Nets précisent que c’est Jacque Vaughn, l’assistant d’Atkinson (et ancien coach principal d’Orlando de 2012 à 2015), qui prendra place sur le banc jusqu’à la fin de saison.Une saison qui devrait aller jusqu’aux play-offs, Brooklyn occupant actuellement la septième place (28v-34d), avec cinq victoires d’avance sur Washington, neuvième. Avant ce succès contre les Spurs, les Nets restaient sur six défaites en huit matchs. Kenny Atkinson ne sera donc pas à la tête de la franchise la saison prochaine, où le duo formé de Kyrie Irving (qui n’a joué que 20 matchs cette saison en raison d’une blessure à la l’épaule) et de Kevin Durant (forfait toute cette saison en raison d’une rupture du tendon d’Achille).Atkinson, passé par la France lorsqu’il était joueur (Montpellier, Epinal, Nantes…) est le troisième entraîneur viré cette saison, après David Fizdale (New York) et John Beilein (Cleveland).