NBA : Brandon Ingram élu « MIP » de la saison

Un joli cadeau d’anniversaire avec un peu d’avance pour Brandon Ingram ! Ce mercredi, l’ailier des New Orleans Pelicans fêtera ses 23 ans, et il vient d’être élu « MIP » ("Most Improved Player") de la saison régulière NBA, c’est-à-dire joueur ayant le plus progressé. Arrivé en Louisiane à l’été 2019 avec Lonzo Ball et Josh Hart dans le cadre du « trade » d’Anthony Davis aux Los Angeles Lakers, le natif de Caroline du Nord a signé une très belle saison. Il a tourné en moyenne à 24,3 points, 6,3 rebonds et 4,3 passes en 34,3 minutes de jeu jusqu’au 11 mars, date où la saison NBA a été mise sur pause en raison de la pandémie de coronavirus, les matchs dans la bulle d’Orlando (où la saison a repris le 30 août) ne comptant pas pour les trophées de fin de saison. La saison passée, chez les Lakers (qui l’avaient drafté en deuxième position en 2016 derrière Ben Simmons), il avait tourné à 18,3 points, 5,1 rebonds et 3 passes en 33,8 minutes, soit une jolie progression.

Ingram, premier joueur des Pelicans élu MIP

Cette saison, il a notamment inscrit 137 tirs à 3 points, soit autant que lors de ses trois premières saisons combinées ! Il a également disputé son premier All Star Game en février dernier. Malgré tout, cela n’a pas permis aux Pelicans de se qualifier pour les play-offs, puisqu’ils ont terminé treizièmes de la Conférence Ouest (30v-42d). Sur 100 journalistes votant pour cette récompense, 42 ont placé Brandon Ingram en première position. Il devance le pivot de Miami Bam Adebayo (23 ans, 15,9pts, 10,2rbds et 5,1pds de moyenne) et la star de Dallas Luka Doncic (21 ans, 28,8pts, 9,4rbds et 8,8pds de moyenne). Ingram succède à Pascal Siakam, l’ailier fort de Toronto. Il est le premier joueur des Pelicans à recevoir ce trophée.