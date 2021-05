New York termine 4eme à l'Est

Opposés sur leur parquet à Charlotte, situé devant eux avant ce match capital pour les deux équipes, les Wizards savaient qu'en cas de succès, ils délogeraient leurs adversaires du soir et arracheraient ainsi la 8eme place du classement de la conférence Est. Russell Westbrook, auteur d'un nouveau triple-double (23 points, 15 rebonds, 10 passes) et les siens, n'ont pas laissé passer l'occasion en s'imposant 115-110 face aux Hornets malgré une entame de match complètement manquée de la part des joueurs de Washington, menés 36-22 après le premier quart-temps par la bande à Terry Rozier (22 points, 9 rebonds, 9 passes). Westbrook mais aussi l'autre star maison Bradley Beal, auteur de 25 points, ont fait en sorte de renverser la vapeur. Les Wizards ont même terminé aussi fort la partie que Charlotte l'avait débutée (36-20 dans le dernier quart-temps).Sachant que le vainqueur du match entre Washington et Boston validera son billet pour les play-offs, où il affrontera Brooklyn, tandis que le vaincu, lui, sera opposé au gagnant du match entre Indiana et Charlotte en play-in, avec à la clé pour l'équipe qui l'emportera le dernier sésame pour les play-offs.Les Celtics, déjà sûrs de finir 7emes de la conférence, se sont rendus volontairement dimanche à New York sans Jayson Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart, Tristan Thompson, Robert Williams ou encore le Français Evan Fournier.Les remplaçants des remplaçants des C's ont pourtant fait mieux que résister. Jusqu'au bout, Grant Williams (13 points) et les autres titulaires d'un soir côté Boston ont bousculé les New Yorkais, qui n'ont dû leur salut qu'au talent de leurs quatre hommes forts : RJ Barrett (22 points), Alec Burks (17), Reggi Bullock (16) et l'inévitable Julius Randle, encore très précieux (20 points, 7 rebonds, 7 passes).Phoenix, comme Utah, défendront également leurs chances en play-offs. Toutefois, en attendant le résultat du Jazz sur le parquet de Sacramento lors de l'un des matchs programmés plus tard dans la nuit lors de cette dernière session de saison régulière,et des Spurs de DeMar DeRozan (23 points). En cas de défaite de Rudy Gobert et de ses coéquipiers face aux Kings, ce sont en effet les hommes de l'Arizona, sauvés sur un panier à trois points d'E'Twaun Moore (22 points) à quatre secondes du buzzer, qui rafleraient sur le fil la première place à leur rival. Un scénario inimaginable à l'issue du deuxième quart-temps, qui avait vu Phoenix boire la tasse sur le parquet texan (38-25). Pas de quoi refroidir pour autant le dauphin du Jazz. Et après avoir rectifié complètement le tir dans le troisième quart-temps (37-24), les Suns ont de nouveau dominé dans l'ultime période ces Spurs déjà sûr de finir 10emes (ils se déplaceront à Memphis en play-in), avec donc- Boston Celtics : 96-92>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas été utilisé>>> Evan Fournier (BOS) n'a pas jouéToronto Raptors -: 113-125- Charlotte Hornets : 115-110San Antonio Spurs -: 121-123- Memphis Grizzlies : 113-101Atlanta Hawks - Houston RocketsBrooklyn Nets - Cleveland CavaliersPhiladelphia 76ers - Orlando MagicDetroit Pistons - Miami HeatChicago Bulls - Milwaukee BucksMinnesota Timberwolves - Dallas MavericksNew Orleans Pelicans - Los Angeles LakersOklahoma City Thunder - Los Angeles ClippersPortland Trail Blazers - Denver NuggetsSacramento Kings - Utah JazzMatch 1 : Portland ou Los Angeles Lakers (7eme) - Golden State (8eme) : le vainqueur qualifié pour les play-offsMatch 2 : Memphis (9eme) - San Antonio (10eme) : le perdant éliminéPerdant du match 1 - vainqueur du match 2 : le vainqueur qualifié pour les play-offsMatch 1 : Boston (7eme) - Washington (8eme) : le vainqueur qualifié pour les play-offsMatch 2 : Indiana (9eme) - Charlotte (10eme) : le perdant éliminéPerdant du match 1 - vainqueur du match 2 : le vainqueur qualifié pour les play-offs