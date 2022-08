NBA - Boston : Tatum a disputé les play-offs avec une fracture du poignet

Tatum enlève son attelle devant les caméras

Douze ans après leurs dernières Finales NBA, perdues en 2010 face aux Lakers au Match 7, les Boston Celtics ont retrouvé les Finales cette année, sous l’impulsion de leur superstar Jayson Tatum., qui s’est finalement inclinée 4-1 contre les Golden State Warriors. Et pourtant, le n°3 de la Draft 2017 (derrière Markelle Fultz et Lonzo Ball) a avoué qu’il n’était pas au top de sa forme physique, loin de là. Non seulement il était diminué par une blessure à l’épaule pendant les Finales de Conférences (4-3 contre Miami), mais il a également souffert d’une fracture du poignet pendant deux mois, comme il l’a confié à Bleacher Report.« C'était petit, mais c'était comme un petit éclat non déplacé. Comme si j'avais ébréché un os mais qu’il n'avait pas quitté la surface. On a vu que l'os s'était développé dessus, donc il a guéri, mais j'avais toujours mal parce que je n'arrêtais pas de me faire frapper là ou de tomber dessus. Donc je suppose que j'ai joué avec une sorte de fracture pendant environ deux mois. Puis pendant les play-offs, il y a eu une action contre Milwaukee dans le Match 3. J’ai dunké, Giannis (Antetokounmpo) m'a poursuivi et a fait faute sur moi et je suis tombé dans la foule. C'était le plus douloureux depuis le jour où je me suis blessé.J'ai perdu la couleur de ma main parce que cela tue les cellules graisseuses et il n'y a pas beaucoup de graisse dans ma main. Après chaque match, je devais porter une attelle pour tirer et je l'enlevais avant que les caméras ne me voient." Cela ne s'est pas vu effectivement, et nul doute que Tatum (sous contrat jusqu'en 2026 avec Boston) voudra prendre sa revanche la saison prochaine, en étant cette fois à 100% de ses moyens.