NBA : Boston s'offre une 8eme victoire de suite, Minnesota se reprend

Les Timberwolves plus mordants

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 13 février 2022

La bonne série des Celtics continue.Si les Hawks ont idéalement débuté et menaient de dix unités à la pause (45-55), le réveil des coéquipiers de Jayson Tatum (38 points et 10 rebonds) lors du troisième quart-temps a fait très mal aux visiteurs. Avec un cinglant 42-23 infligé en 12 minutes, les Celtics ont inversé la situation et ont pris les commandes de cette rencontre avec un écart de neuf points (87-78). Derrière, la rencontre a été moins animée offensivement et Boston a géré son avance pour signer une 8eme victoire de suite et ainsi conforter sa 6eme place de la Conférence Est.De leur côté, les Hawks de Trae Young (30 points et 10 passes) sont au 10eme rang.Dans l'autre rencontre du jour en NBA, la mauvaise série d'Indiana a, elle aussi, continué.Si Oshae Brissett (22 points et 13 rebonds) et Tyrese Haliburton (22 points et 16 passes) ont montré de belles choses pour l'équipe entraînée par Rick Carlisle, les Timberwolves ont notamment fait la différence dans le deuxième quart-temps remporté 41-25. Alors que Karl-Anthony Towns (15 points et 13 rebonds) a été plus discret que d'habitude, Anthony Edwards (37 points) était lui en grande forme et a été bien aidé par D'Angelo Russell (23 points et 6 passes). Après deux défaites contre les Chicago Bulls et les Sacramento Kings, les joueurs de Chris Finch renouent avec la victoire.- Atlanta Hawks : 105-95Indiana Pacers -: 120-129