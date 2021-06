NBA - Boston : Révolution chez les Celtics !

Celtics make it official: Danny Ainge retires, Brad Stevens is President of Basketball Operations

Un nouveau rôle pour Brad Stevens

Les choses bougent très vite en NBA et au lendemain de la défaite au premier tour des play-offs face aux Brooklyn Nets, les Boston Celtics n'ont pas tardé à faire du ménage au sein de l’organisation.Une information confirmée par d'autres médias américains comme The Athletic mais aussi Yahoo Sports avec une précision en plus,Danny Ainge, ancien joueur des Celtics (de 1981 à 1989), était à la tête du recrutement de la franchise depuis 2003. A 62 ans, celui qui voulait quitter les Celtics depuis plusieurs mois (selon ESPN) pourrait tenter un nouveau challenge chez une autre équipe de NBA, c'est en tout cas ce qu'annonce Chris Mannix de Sports Illustrated. Après avoir su construire à merveille un "Big Three" avec Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen, qui lui avait rapporté le titre de dirigeant de l’année en 2008, et surtout une bague de champion la même année, le dirigeant part sur un échec de reconstruction.Brad Stevens (44 ans) est quant à lui le coach des Celtics depuis 2013, et après une belle période de reconstruction et deux finales de conférence en 2017 et 2018 pleines d'espoirs, son équipe n'a pas su répondre aux attentes malgré le développement de Jayson Tatum et Jaylen Brown. La franchise du Massachusetts aura tout de même réussi à se qualifier cette saison en play-offs, grâce à sa victoire face aux Washington Wizards au premier tour du play-in, mais elle n'aura pas su résister face à l'armada offensive des Brooklyn Nets. Selon ESPN, Stevens était usé par le coaching depuis la bulle d'Orlando l'été dernier.et selon le journaliste Chris Haynes de Yahoo Sports, Lloyd Pierce (ancien entraîneur d'Atlanta) ou Jason Kidd (assistant aux Lakers) seraient les favoris pour entraîner l'équipe de Kemba Walker.