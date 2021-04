NBA : Boston, quel gâchis !

Même les plus pessimistes n’imaginaient pas cela. A moins de 25 matchs de la fin de la saison régulière, Boston, huitième au bilan négatif de la Conférence Est (23v - 25d), navigue dans le ventre mou du classement. En compagnie de Toronto voire Washington, les Celtics sont actuellement les grandes déceptions de cet exercice 2020-2021. Alertés par cette situation, les dirigeants ont tenté de rétablir le courant lors de la trade deadline en ajoutant Evan Fournier dans l’effectif. Mais cela peut-il suffire pour relancer le groupe de Brad Stevens ? Pas sûr.

Fin de cycle déjà au TD Garden ?

Le coach des C’s est d’ailleurs de plus en plus sur la sellette. Auréolé d’un fort respect depuis son entrée dans la Ligue et vu comme un surdoué du coaching par beaucoup d’observateurs, Brad Stevens, 44 ans, semble avoir de moins en moins d’emprise sur son effectif. Le jeu collectif et structuré de ses premières années sur le banc de Boston n’est plus qu’un lointain souvenir et sous ses ordres, les Celtics paraissent à court de solution sur le terrain. 23ème équipe de la Ligue aux nombres de passes décisives, Boston ne surprend plus ses adversaires et chaque soir, les isolations de Jayson Tatum, Jaylen Brown ou les tirs en première intention de Kemba Walker traduisent les dysfonctionnements multiples de l’équipe.

Avec trois Finales de Conférence sur les quatre dernières années (2017, 2018, 2020) et une demi-finale de Conférence (2019), Boston se dessinait comme la franchise du présent et du futur à l’Est. Sauf que la Green Army n’a pas su capitaliser sur sa dynamique. Pire, les modifications de l’effectif ont aggravé la situation au lieu de l’améliorer. Al Horford, Marcus Morris, Terry Rozier ou Gordon Hayward hier, Daniel Theis aujourd’hui : autant de départs jamais bien compensés dans le roster vert. A l’heure actuelle, une fin de cycle semble même en cours au TD Garden.

La solution, une reconstruction ?

Le duo Jayson Tatum - Jaylen Brown, intouchable dans l’esprit de la direction, doit servir de socle au groupe. Mais quid de Kemba Walker à la fin de la saison ? L’ancien meneur de Charlotte, arrivé en grande pompe dans le Massachusetts, est à mille lieux de son niveau des Hornets. Même chose pour Tristan Thompson, dont l’apport dans la peinture demeure problématique. Le secteur intérieur, pointé du doigt depuis plusieurs années, continue d’être un frein aux ambitions des Celtics et le retour en force dans la NBA moderne des intérieurs dominants (Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Davis, Bam Adebayo etc) ne joue pas en faveur des Verts.

A bien des égards, Boston est à la croisée des chemins. Danny Ainge, président des opérations basket et cerveau de la franchise depuis bientôt deux décennies, osera-t-il faire table rase du passé en cas de nouvel échec en Playoffs ? Une reconstruction est-elle envisageable à Boston ? Réponse dans les semaines à venir.