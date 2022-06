NBA : Boston ou l'art de bien rebondir

Cette série très intense ressemble à un combat de boxe, entre deux combattants qui se rendent coup pour coup. Et pour l'heure, Boston mène aux points. Avec peut-être un avantage psychologique non négligeable, résultant d'une très bonne habitude, qui démontre surtout une grande force de caractère: après une défaite, suit une victoire. Les Celtics ont perdu sept matches au cours de l'actuelle campagne, trois fois contre le champion en titre Milwaukee en demi-finale de conférence Est, trois fois contre Miami au tour suivant, une fois contre Golden State dans cette finale. Et à chaque fois, ils ont répondu par une victoire.

Cette force, qui leur a permis d'éliminer les Milwaukee Bucks et le Miami Heat au bout d'un septième match décisif, leur donne des raisons de croire en leur étoile, pour tenter d'ajouter un 18e titre record à leur palmarès. Car voilà des mois que ça dure.

"Un groupe résilient"

La dernière fois où les C's ont chuté deux fois de rang remonte à mars, dans la dernière ligne droite d'une saison régulière, par ailleurs marquée par leur spectaculaire redressement au classement. Onzième à mi-parcours en janvier, loin des play-offs avec un bilan négatif, ils ont été irrésistibles en seconde partie de championnat pour finir 2e à l'Est. "Notre groupe de joueurs est résilient et capable de se battre contre beaucoup de choses", a expliqué l'entraîneur Ime Udoka, qui, pour sa première année en charge, a conduit Boston à sa première finale en douze ans.

Dans cette finale, à chaque équipe son quart-temps: le troisième pour les Warriors, le quatrième pour les Celtics. Lors de la première joute à San Francisco, Boston a effacé 15 points de retard, pour survoler les douze dernières minutes (40-16) avec neuf paniers à trois points. Sans réponse lors du match N.2, l'équipe du Massachusetts a encore trouvé les ressources morales pour s'imposer dans le N.3. Les Californiens, pourtant menés de 18 longueurs en première période, avaient réussi un gros comeback dans le sillage de Stephen Curry (31 pts) et semblaient avoir le "momentum" de leur côté. "Mais on a manqué de gaz ensuite", a déploré leur coach Steve Kerr, au contraire de leurs adversaires qui ont repris les devants comme si rien ne les affectait.

"Meilleurs face aux situations difficiles"

"Plus tôt dans la saison, on aurait perdu des matches comme ça, alors que maintenant... Ces choses arrivent. On sait qu'il y a de grands joueurs en face, qu'ils vont mettre des paniers à la suite. Mais nous n'avons pas baissé la tête. Nous avons appelé un temps mort, on s'est regroupés, on a compris et on a fait des actions gagnantes", a commenté Jayson Tatum, responsable de beaucoup d'entre elles (26 pts, 9 passes). "Je pense que lorsque nous devons réagir face aux situations difficiles, c'est là que nous sommes meilleurs. C'est arrivé encore ce soir et nous avons fini par gagner le match. On a su rester concentrés, compétitifs et sur la même longueur d'ondes. Nous allons avoir besoin de continuer comme ça pour finir le travail", a ajouté l'ailier.

"Il s'agissait de rester calme. Nous sommes déjà passés par là", a laconiquement rappelé son coéquipier Marcus Smart (24 pts), également prépondérant dans le succès de leur équipe. Une équipe capable "au moment où c'est le plus nécessaire de resserrer la défense", a souligné l'entraîneur Ime Udoka, évidemment satisfait d'avoir limité Golden State à 11 points inscrits dans le dernier quart-temps. "C'est une preuve supplémentaire de notre capacité à rebondir. Mon message adressé au groupe après la rencontre a été celui-ci: si on est capable de le faire à chaque fois après une défaite, il va falloir désormais enchaîner une victoire après l'autre", a-t-il conclu.

