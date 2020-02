NBA - Boston : Le numéro de Kevin Garnett va être retiré

Joueur défensif de l’année en 2008

Accompagné de Paul Pierce et de Ray Allen, Kevin Garnett a apporté aux Boston Celtics leur dernier titre de champion, c’était en 2008. Si la franchise du Massachusetts avait déjà retiré le numéro 34 de Ray Allen en 2018, Kevin Garnett va lui aussi voir son numéro 5 planer au-dessus du parquet du TD Garden.Élément déterminant du titre de 2008, Garnett avait été élu "joueur défensif de la saison" la même année. À Boston de 2007 à 2013, le joueur originaire de Caroline du Sud a tourné à une moyenne de 15,7 points, 8,3 rebonds, 2,7 passes et 1,2 interception. Il fut sélectionné cinq saisons sur six au All Star Game lors de son passage à Boston. Une récompense majeure pour "The Big Ticket", qui a aussi marqué l’histoire des Minnesota Timberwolves (1995-2007 puis 2014-16), la franchise ne devrait pas se faire attendre pour elle aussi retirer le numéro 21 que Garnett a arboré chez les Loups.