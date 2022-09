NBA - Boston : Griffin en approche

Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

Griffin à la relance

Blake Griffin a trouvé un nouveau point de chute ! Après avoir porté les couleurs des Los Angeles Clippers puis des Detroit Pistons et avoir rebondi pendant les 18 derniers mois aux Brooklyn Nets, le natif d’Oklahoma City va désormais porter les couleurs des Boston Celtics. En effet, selon les informations du journaliste de la chaîne américaine ESPN Adrian Wojnarowski, l’ailier fort de 33 ans a trouvé un accord avec la franchise de Nouvelle-Angleterre pour la seule saison 2022-2023 avec un contrat intégralement garanti. Alors que les Celtics font l’actualité en raison de la suspension de leur entraîneur Ime Udoka, leurs dirigeants étaient à la recherche d’un joueur pouvant compléter leur effectif, affaibli dans le secteur intérieur, en vue du début de la saison du championnat NBA. A la recherche d’un nouveau défi, Blake Griffin cochait l’ensemble des cases.En effet, le joueur de 33 ans viendra essentiellement pallier les absence plus ou moins longues de joueurs importants des Celtics. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde 2023 opposant l’Italie à la Géorgie, Danilo Gallinari sera absent des parquets pour de longs mois. Robert Williams III, quant à lui, ne pourra pas jouer pour une durée allant de huit à douze semaines en raison d’une arthroscopie au genou gauche effectuée récemment. Après avoir porté les couleurs des Nets à 52 reprises pour 24 titularisations l’an passé, avec 6,4 points et 4,1 rebonds de moyenne, Blake Griffin devient le onzième joueur à contrat garanti de l’effectif des Celtics et compte bien remettre sa carrière sur les rails à l’occasion de sa treizième saison NBA grâce à cette opportunité.