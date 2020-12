NBA : Boston et Utah l'emportent, Dallas, Denver, Miami et Milwaukee battus d'entrée

LE MATCH DE LA NUIT

Le choc du soir au TD Garden est revenu à Boston. Opposés à Milwaukee, les Celtics ont logiquement dû s'employer pour l'emporter (122-121), mais également compter sur un raté sur un dernier lancer-franc de Giannis Antetokounmpo. Chahutés lors du 1er quart-temps (31-34), les locaux se sont ensuite bien repris pour mener à la pause (64-59) et même compter une belle avance de 17 points avant les 12 dernières minutes (101-84). Sur leur parquet, Jayson Tatum (30 points) et Jaylen Brown (33 points) avaient notamment fait mal offensivement à leurs adversaires du soir. Mais, impressionnants en saison régulière depuis deux saisons, les Bucks sont petit à petit revenus au score et sont même repassés devant dans les derniers instants de ce choc entre deux prétendants de la Conférence Est. Malheureusement pour la bande à Mike Budenholzer leur MVP a craqué au pire moment. En grande forme avant ce lancer-franc raté (35 points et 13 rebonds), le « Greek Freak » n'a donc pas pu empêcher la défaite des siens, qui tenteront de rebondir lors du « Christmas day » contre les Golden State Warriors.

LE FLOP DE LA NUIT

Finaliste de la Conférence Ouest l'an dernier, Denver s'est raté d'entrée dans la nuit de mercredi à jeudi. Largement favoris face à Sacramento, les Nuggets ont pourtant été battus en prolongation (122-124) et débutent bien mal la saison. Pourtant, pendant la plus grande partie de la rencontre, rien n'indiquait que les Kings sortiraient vainqueur de ce match à la Ball Arena. A la pause, les locaux menaient même tranquillement de sept unités (60-53) sans avoir été trop inquiétés. Mais, au retour des vestiaires, la formation emmenée par Buddy Hield (22 points et le panier de la gagne) a tout renversé avec pour commencer un 36-24 dans le 3eme quart-temps. D'ailleurs, les Californiens auraient pu l'emporter en 48 minutes car ils ont eu la dernière possession après l'égalisation de Nikola Jokic à 112-112 dans la dernière minute, mais Tyrese Haliburton et Hassan Whiteside n'ont pu redonner l'avantage à leur équipe. Finalement, il a donc fallu attendre un dernier lay-up de Hield pour voir Denver tomber après une perte de balle de son pivot serbe, énorme jusque-là avec 29 points, 15 rebonds et 14 passes à son compteur.

LE MVP DE LA NUIT

Si Memphis a perdu contre San Antonio (119-131), Ja Morant avait visiblement un message à faire passer cette nuit. Elu rookie de l'année en 2019-20, le meneur des Grizzlies est reparti sur des bases très, très élevées cette saison. En effet, contre les Spurs, l'ancien de Murray State a marqué 44 points (à 18 sur 27 aux tirs) et a réalisé également neuf passes décisives, signant ainsi la première grosse performance lors du 2eme jour de cette nouvelle année en NBA. Ainsi, le meneur a signé une belle feuille de match, avec également deux rebonds, deux interceptions et un contre pour seulement un ballon perdu. Mais, bien qu'impressionnant offensivement, Morant n'a pu éviter la défaite des siens et aura sans doute à cœur de se rattraper dès le 26 décembre contre Atlanta et un certain Trae Young. Un match qui promet de faire des étincelles sur le parquet entre deux joueurs qui peuvent facilement prendre feu en attaque.

LE FRANÇAIS DE LA NUIT

Alors que six Français étaient sur les parquets cette nuit, Rudy Gobert est celui qui a redémarré la saison le plus fort. Lors du déplacement d'Utah à Portland (100-120), le pivot français a tout simplement été énorme en terminant notamment meilleur marqueur du Jazz, à égalité avec Donovan Mitchell (20 unités chacun). Avec 20 points donc, ainsi que 17 rebonds et deux passes décisives en 28 minutes, le futur sportif français le mieux payé de l'histoire a montré toutes ces qualités offensives et défensives. Pour sa première sortie depuis la signature de son nouveau contrat, Gobert a donc frappé un gros coup avec cette belle victoire d'entrée au Moda Center. Prochain rendez-vous pour lui, le 27 décembre contre Minnesota Timberwolves, où il devra se frotter à Karl-Anthony Towns. A noter également, qu'Evan Fournier a été précieux lors du succès d'Orlando contre Miami (113-107), avec 25 points, quatre passes décisives et trois interceptions pour le numéro 10 du Magic.

LA DÉCLA DE LA NUIT

« Ce ne sera évidemment pas tous les soirs comme ça, mais c’est vraiment bien pour un premier match. Notre manière d’écarter le jeu ouvre beaucoup de lignes de pénétration pour aller au cercle, et s’ils aident, on a des shooteurs démarqués », expliquait notamment Trae Young, après son festival (37 points, à 10 sur 12 aux tirs, dont 5 sur 6 à trois points, 6 rebonds et 7 passes en 26 minutes) avec Atlanta contre Chicago.

LE TOP 10 DE LA NUIT

NBA - SAISON REGULIERE

Jeudi 24 décembre 2020

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets : 121-114



Indiana Pacers - New York Knicks : 121-107

> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 1 point (à 0 sur 2 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 1 faute, 1 interception et 3 ballons perdus en 5 minutes



Orlando Magic - Miami Heat : 113-107

> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 25 points (à 9 sur 13 aux tirs, dont 3 sur 5 à trois points), 4 passes décisives, 2 fautes, 3 interceptions et 2 ballons perdus en 31 minutes



Philadelphia 76ers - Washington Wizards : 113-107

> Stats de Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué



Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 122-121



Toronto Raptors - New Orleans Pelicans : 99-113



Chicago Bulls - Atlanta Hawks : 104-124

> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 4 points (à 2 sur 6 aux tirs, dont 0 sur 3 à trois points), 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 faute, 2 interceptions et 1 contre en 17 minutes



Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs : 119-131

> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué



Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons : 111-101

> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 6 points (à 3 sur 8 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 9 rebonds, 1 passe décisive et 1 faute en 14 minutes

> Stats de Killian Hayes (DET) : 7 points (à 3 sur 6 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 1 rebond, 3 passes décisives, 2 fautes et 4 ballons perdus en 21 minutes



Denver Nuggets - Sacramento Kings : 122-124 (ap)



Portland Trail Blazers - Utah Jazz : 100-120

> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 20 points (à 8 sur 10 aux tirs), 17 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 1 interception et 2 ballons perdus en 28 minutes



Phoenix Suns - Dallas Mavericks : 106-102



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder a été reporté.