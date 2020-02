NBA : Boston et Utah au bout du suspense, les Clippers en démonstration

more angles you say? pic.twitter.com/52ppHW6d8r

NBA - SAISON REGULIERE

Dimanche 09 Février 2020

Les amateurs de situations qui se décantent dans les tous derniers instants en ont eu pour leur argent dimanche soir. Boston et Utah ont en effet coiffé tous deux la couronne de rois du suspense.Mené pratiquement tout le match par les Rockets de James Harden (triple-double 28 points, 10 rebonds, 10 passes) et Russell Westbrook (39 points),pourtant très discret auparavant (8 points à 2 sur 7, 4 passes, 2 rebonds). Jordan Clarkson (30 points), en sortie de banc, Donovan Mitchell (24 points) et Rody Gobert, auteur d'un nouveau double-double (12 points, 15 rebonds) avaient eux fait en sorte jusqu'au bout que le coup reste jouable. Et que leur shooteur slovène puisse leur permettre d'obtenir cette victoire longtemps inespérée.Lorsque les deux équipes avaient regagné les vestiaires avec neuf points d'avance en faveur du Thunder, Boston semblait bien mal parti lui aussi sur le parquet d'Oklahoma City. Kemba Walker s'est chargé du reste. Meilleur marqueur de son équipe dans ce match, avec 27 points, l'ancien Hornet a tout d'abord permis aux Celtics, également emmenés par un Jayson Tatum fidèle à lui même (26 points), de recoller, avant deLe meneur du Thunder a pourtant eu le tir de la gagne à la dernière seconde, mais il l'a manqué.Si Boston et Utah ont longtemps cru rentrer de leur déplacement respectif la tête basse, les Clippers, eux, ne se sont jamais fait peur à Cleveland. Paul George (22 points) et les Angelenos se sont montré impitoyables enversMalgré l'absence de Kawhi Leonard, le troisième de la Conférence Ouest est monté en puissance au fil des minutes, et fait grossir constamment son avance, pour finalement laisser sa victime du soir à... 41 points (133-92), soitEn revanche, pour Philadelphie, la fête continue à la maison, avecJoel Embiid (28 points), Ben Simmons, auteur d'un triple-double (19 points, 10 rebonds, 10 passes) et surtout un Furkan Korkmaz décidément en état de grâce - il a inscrit 31 points deux jours après avoir battu son record contre Memphis - n'ont fait aucun cadeau aux Bulls, battus pour la cinquième fois de suite.Lui aussi en grande forme en ce début d'année, Damian Lillard (33 points) a encore joué les héros avec Portland contre Miami (115-109). Le Heat n'a plus gagné depuis trois matchs. Et parce que cette soirée n'était pas pour rien celle de l'indécision, il fallait bien une prolongation. Elle est venue d'Atlanta, oùJohn Collins (32 points, 16 rebonds) a été l'autre artisan des Géorgiens pour stopper la belle série du New York de Julius Randle (35 points, 18 rebonds) et Frank Ntilikina (9 points, 8 passes, 2 rebonds). Défaite également (106-99) pour Ian Mahinmi (2 points, 5 passes, 4 rebonds) et Washington, à domicile face à Memphis et un Ja Morant toujours aussi intenable (27 points, 10 rebonds, 10 passes).Oklahoma City Thunder -: 111-112>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué- New York Knicks : 140-135 (ap)>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 26 minutes, 9 points (3 sur 8 aux tirs, dont 0 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 4 fautes- Chicago Bulls : 118-111Washington Wizards -: 99-106>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 18 minutes, 2 points (2 sur 8 aux tirs), 4 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 2 fautesHouston Rockets -: 113-114>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 37 minutes, 12 points (2 sur 7 aux tirs, dont 2 sur 5 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 1 ballon perdu, 1 fauteCleveland Cavaliers -: 92-133- Miami Heat : 115-109