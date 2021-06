NBA : Boston envoie Waker à Oklahoma City et Horford revient

Ça bouge à Boston ! Les Celtics, éliminés au premier tour des play-offs par Brooklyn, ont changé de président des opérations basket juste après l’élimination, le coach Brad Stevens prenant le poste de l’historique Danny Ainge, et Stevens a pris une première décision forte ce vendredi : se débarrasser de Kemba Walker pour récupérer Al Horford. C’est en tout cas ce que révèle Adrian Wojnarowski, le toujours bien informé journaliste d’ESPN. La franchise n’a toujours pas annoncé le nom de son futur coach, mais elle a commencé les grandes manœuvres, en envoyant Kemba Walker à Oklahoma City. Le meneur de 31 ans sera donc resté deux saisons dans le Massachussetts et a livré deux années correctes d'un point de vue statistique même si ses problèmes de genou lui ont fait manquer 16 matchs la saison passée et 29 cette saison. En 2020-21, l’ancienne star de Charlotte a tourné à 19,3 points, 4 rebonds et 4,9 passes de moyenne, mais cela n’a pas été suffisant pour grimper au classement et s’éviter une confrontation avec les redoutables Nets au premier tour des play-offs. Le natif du Bronx, drafté en 2011 par Charlotte, va donc découvrir la Conférence Ouest. Il lui reste encore une année de contrat à 36 millions d’euros, puis une « player option » à 37,6 millions l’été prochain. Horford rentre au bercail

En échange de Kemba Walker et du choix n°16 de la prochaine draft, Boston va retrouver Al Horford, qui a déjà porté les couleurs des Celtics entre 2016 et 2019, avant de signer à Philadelphia, puis à Oklahoma City en novembre dernier. Les C’s vont donc retrouver leur pivot, un poste qui leur pose problème depuis plusieurs saisons, et où Tristan Thompson n’a pas convaincu cette année. Cette saison, Horford (35 ans) n’a disputé que 28 matchs, car le Thunder a rapidement décidé de faire jouer les jeunes. Il a eu le temps de tourner à 14,2 points, 6,7 rebonds et 3,4 passes de moyenne. Horford a encore deux ans de contrat à 27 millions de dollars la saison. Le pivot de 21 ans Moses Brown et un deuxième tour de la draft 2023 filent également à Boston, qui envoie en échange un deuxième tour de la draft 2025.