NBA : Boston, désastre annoncé ?

18. C’est le nombre de matchs qu’il reste à Boston avant d’en terminer avec sa saison régulière. Avant d’en finir avec une campagne sous forme de montages russes pour les C’s. Handicapés par une irrégularité chronique et une cohésion défaillante, les joueurs du Massachussetts donnent l’impression de ne jamais être rentrés de plein pied dans cet exercice 2018/2019. Une déception à la hauteur des espérances ; pour une franchise considérée en octobre dernier comme la principale menace des Warriors dans la course au titre. Hasard du calendrier : Boston, une fois de plus dans le creux de la vague avec 7 revers sur ses 10 dernières parties, se rend à l’Oracle Arena défier le double champion en titre.

Affronter l’armada de Golden State en Californie, leader de l’Ouest et troisième bilan de la Ligue, n’est peut-être pas la meilleure idée du monde pour tenter de rebondir. Elle aura peut-être au moins le mérite de fixer les bases de l’avenir de Boston, et ce qui doit attendre la formation de Brad Stevens pour ce printemps, où Milwaukee et Toronto s’avancent avec bien plus de certitudes collectives que les Verts après 64 rencontres de disputer. Sur courant-alternatif depuis de longs mois, les Celtics peuvent toujours rêver de lendemains plus enchantés une fois le parfum des Playoffs venue. Mais les miracles ont rarement lieu en NBA, et bien souvent, la post-season est un reflet extrêmement révélateur des mois précédents.

Avec ou sans Irving l’an prochain ?

Piètre cinquième de la Conférence Est (38v - 26d) avec deux matchs et demi de retard sur Philadelphie, la franchise la plus titrée de l’histoire a quasiment fait une croix sur l’avantage du terrain au premier tour. Une bien mauvaise nouvelle pour une équipe pas habituée aux coups d’éclat loin de ses bases et qui, cette saison, n’a gagné ni à Toronto ni à Milwaukee ni même à Indiana. Quant à l’histoire récente des Celtics à l’extérieur lors des Playoffs, elle ne présage rien de bon : un seul succès hors du TD Garden l’an dernier (en prolongation chez les 76ers), pour… 7 défaites.

Concluons avec l’épineux cas Kyrie Irving. La presse américaine révèle que le meneur, free agent cet été, est isolé du reste du vestiaire et que son seul réel contact avec le groupe se nomme Jayson Tatum. Une posture de leader de plus en plus dure à assumer pour le sextuple All-Star ; sous pression avant d’entamer le sprint final et les Playoffs. Sans lui, Boston a atteint la Finale de Conférence en mai dernier. Avec lui, les Celtics feront-ils mieux ? Ou même aussi bien ? A l’heure actuelle, ce scenario tient plus de la science-fiction que du docu-réalité.

