NBA - Boston : Coup dur pour Poirier

Quel difficile début de carrière NBA pour Vincent Poirier… Recruté par les Boston Celtics l’été dernier, le meilleur rebondeur de l’Euroligue 2018-19 (avec Vitoria) n’a pas eu souvent sa chance depuis le début de saison, et le voilà maintenant blessé ! « Le pivot des Celtics Vincent Poirier s’est fracturé l’auriculaire droit durant l’entraînement hier (lundi). Cette blessure va nécessiter une opération et il devrait revenir à la compétition dans approximativement six semaines », ont annoncé les Celtics via Twitter ce mardi. Le joueur de 26 ans va donc manquer au moins les 21 prochains matchs de Boston (soit un quart de la saison régulière !), et on le reverra, si tout va bien, le 28 janvier pour le déplacement à Miami. « C’est trop dommage, a réagi Brad Stevens, le coach des Celtics. Il faisait du bon boulot, et avec la blessure de Rob Williams (à la hanche, ndlr), il allait avoir sa chance".

Poirier quatrième pivot dans la rotation des Celtics

Depuis le début de saison, Vincent Poirier a en effet très peu eu sa chance. Il a disputé neuf matchs pour l’actuel troisième de la Conférence Est (17v-7d), mais aucun comme titulaire et n’a jamais dépassé les 8’40 de jeu (4 points et 5 rebonds, ses records NBA, lors de ce match contre Cleveland le 9 décembre). Il a ensuite manqué les deux derniers matchs de son équipe. Brad Stevens a choisi cette saison de titulariser l’Allemand Daniel Theis au poste de pivot (7,4pts et 6,3rbds de moyenne en 21 maths), et le Turc Enes Kanter (7,8pts et 6rds de moyenne en 17 matchs) et l’Américain Robert Williams (3,9pts et 4,6rbds en 19 matchs) sont ses remplaçants attitrés, avant Poirier. En l’absence du pivot français, et de Williams, le géant sénégalais Tacko Fall (24 ans, 2,26m, un match cette saison) va peut-être avoir sa chance.