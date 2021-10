NBA - Boston : Brown placé à l'isolement

#NEBHInjuryReport for tomorrow’s preseason game vs. Toronto:

Jaylen Brown (Health & Safety Protocols) - OUT



— Boston Celtics (@celtics) October 8, 2021

Brown n'a pas voulu dire s'il était vacciné

Coup dur pour les Celtics de Boston. En effet, l'arrière (ou ailier) All-Star Jaylen Brown, testé positif au Covid-19, a été placé à l'isolement, comme annoncée par sa franchise elle-même. A priori, le joueur devrait ainsi manquer les dix prochains jours du « training camp », en raison du protocole sanitaire particulièrement strict de la NBA.Toutefois, ce qui est déjà sûr et certain, c'est que Jaylen Brown manquera ainsi à l'appel à l'occasion du prochain match de pré-saison des Celtics de Boston. Ce dernier aura lieu pas plus tard que ce samedi, face aux Raptors de Toronto. A priori, ce fameux isolement ne devrait donc pas durer plus de dix jours. Ce qui devrait ainsi lui permettre de retrouver ses coéquipiers, à partir du 18 octobre prochain.En sachant que la saison régulière de NBA, en ce qui concerne surtout sa franchise des Celtics de Boston, débute le 20 octobre prochain, ce retour tomberait forcément à pic. Une première rencontre qui aura d'ailleurs lieu du côté du Madison Square Garden, face aux Knicks de New York. En annonçant cette nouvelle, Boston a également précisé que son petit protégé ne présentait, pour le moment, aucun symptôme.Jaylen Brown, de son côté, avait justement été interrogé à ce sujet, les jours précédents, mais il n'avait alors pas souhaité s'épancher sur le sujet, même s'il avait bien voulu indiquer que l'ensemble de sa famille était vaccinée. Il avait alors également, tout de même, apporté son soutien à la NBA, concernant ses choix pour obtenir une couverture vaccinale la plus large possible.