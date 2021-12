NBA - Boston : Au tour de Jayson Tatum d'être placé à l'isolement

Tatum a déjà connu le coronavirus

La situation sanitaire ne s’arrange pas à Boston. Neuvièmes du classement de la Conférence Est et restant sur un revers face aux Milwaukee Bucks le jour de Noël, les Celtics doivent gérer un effectif largement amoindri avec un grand nombre d’éléments placés dans le protocole coronavirus mis en place par la NBA pour tenter de limiter la propagation de la maladie. Alors qu’au maximum treize joueurs ont été mis à l’isolement il y a encore peu, la liste était retombée à sept éléments dont Bruno Fernando, Justin Jackson ou encore Dennis Schroder. Or, cette liste s’est allongée ce lundi avec un des joueurs majeurs de l’effectif dirigée par Ime Udoka. En effet, c’est ni plus ni moins que Jayson Tatum qui a été officiellement intégré au protocole sanitaire. Ce qui ne va pas arranger les affaires de la franchise de Boston.Meilleur marqueur (25,6 points de moyenne) et rebondeur (8,6 rebonds de moyenne) des Celtics, le natif de Saint-Louis ne pourra pas être présent ce lundi lors du déplacement sur le parquet des Minnesota Timberwolves. Une situation qui a des airs de déjà-vu pour Jayson Tatum. En effet, le joueur de 23 ans a déjà été mis à l’écart en raison du coronavirus, ayant été contaminé en janvier dernier avec des symptômes sévères. Alors que les Celtics restent sur six défaites lors de leurs neuf derniers matchs, l’absence de « Jay-T » va être un problème de plus à régler pour le staff mené par Ime Udoka alors que, après le duel face aux Wolves, la franchise de Nouvelle-Angleterre aura droit à une série de quatre matchs consécutifs au TD Garden, ce qui pourrait être l’occasion de relever la tête.