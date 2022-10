NBA : Boston au top, Philadelphia s'enfonce

Philadelphia ne décolle pas

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 22 octobre 2022

Boston a beau avoir changé d'entraîneur à l'intersaison suite à la suspension d'Ime Udoka, cela ne semble pas poser le moindre problème aux joueurs des Celtics. Les vice-champions en titre sont la seule équipe à trois victoires, après leur succès 120-126 à Orlando. Le Magic de Paolo Banchero (23pts, 5rbds) a vendu chèrement sa peau dans ce match très serré où aucune équipe n'a mené de plus de neuf points, mais les C's ont bien géré le money-time. Jayson Tatum, auteur de 40 points et 8 rebonds, a porté son équipe, pendant que Jaylen Brown se contentait de 12 points à 4 sur 16 aux tirs. Toujours à l'Est, tout va bien également pour Milwaukee, qui a remporté son deuxième match, au détriment de Houston (125-105).L'autre équipe invaincue ayant joué ce samedi est un autre prétendant au titre, les Clippers, qui sont allés gagner chez leurs voisins de Sacramento : 109-111. Menés à la mi-temps, les hommes de Tyronn Lue ont renversé la rencontre, même si les Kings les ont gênés jusqu'au bout, De'Aron Fox ramenant son équipe à -2 au buzzer sur un tir à 3 points. Mais les Clippers ont pu compter sur un Paul George des grands soirs, qui finit avec 40 points, 6 rebonds et 6 passes (Kawhi Leonard n'a pas joué).Si tout va bien pour ces trois franchises, ce n'est pas le cas pour un autre candidat au titre, Philadelphia. Après s'être inclinés à Boston et contre Milwaukee, les 76ers défiaient cette fois une équipe qui semblait largement à leur portée, qui plus est à domicile. Mais ils ont perdu 105-114 contre San Antonio. Même si Joel Embiid a marqué 40 points et pris 13 rebonds et si James Harden termine avec 12 points, 5 rebonds et 12 passes, Philadelphia a craqué dans les dernières minutes, encaissant notamment un 10-0 au milieu du dernier quart. "Il faut qu'on soit mieux connectés en défense" a reconnu le pivot franco-américo-camerounais.. A noter également ce samedi le carton de Donovan Mitchell lors de la victoire 96-126 de Cleveland à Chicago (32pts, 9rbds, 8pds) et la grosse performance de Luka Doncic avec Dallas contre Memphis (32pts, 7rbds, 10pds lors du large succès 137-96 contre Memphis).- Detroit Pistons : 124-115>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 17 minutes de jeu, 5 points (2/4 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 2 passes, 1 contre, 2 fautes- Memphis Grizzlies : 137-96>>> Frank Ntilikina (DAL) n'a pas joué- Oklahoma City Thunder : 122-117>>> Stats d'Ousmane Dieng (OKC) : 7 minutes de jeu, 0 point (0/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tiré)Sacramento Kings -: 109-111>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 28 minutes de jeu, 7 points (2/3 aux tirs dont 1/1 à 3pts, 1/2 aux lancers-francs), 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre, 1 ballon perdu, 5 fautesMoussa Diabaté (LAC) n'a pas joué, sur décision du coachPhiladelphia 76ers -s : 105-114Orlando Magic -: 120-126Chicago Bulls -: 96-128- Toronto Raptors : 112-109- Houston Rockets : 125-105