NBA : Boston assomme Brooklyn, Utah et Minnesota égalisent

Favori pour le titre à l'automne dernier, Brooklyn est aujourd'hui au bord de l'élimination dès le premier tour des play-offs ! Les Nets sont en effet menés 3-0 par Boston, après leur défaite à domicile 103-109 dans le Match 3. Les Celtics, portés par leur trio Jayson Tatum (39) - Jaylen Brown (23pts) - Marcus Smart (14pts), ont mené de la huitième à la dernière minute lors de cette rencontre et ont encore mis en place une défense qui a fait souffrir le martyr aux joueurs de Steve Nash. Les Nets ont en effet perdu pas moins de 21 ballons (6 interceptions pour Tatum), qui ont offert 37 points aux Celtics. Kevin Durant, considéré comme le meilleur attaquant du monde, n'a pu prendre que 11 tirs en 46 minutes, pour 16 points au total. Kyrie Irving (17 tirs mais 0 sur 7 à 3pts) finit aussi avec 16 points, alors que Bruce Brown a fait grimper son compteur personnel à 26. Même s'ils ont été dominés, les Nets sont parvenus à revenir dans le sillage de Boston à plusieurs reprises (-1 juste avant la mi-temps, -3 en fin de troisième quart, -4 au milieu du dernier quart), mais les C's ne se sont jamais affolés, et ils ont désormais neuf orteils au deuxième tour. Ils pourraient même conclure la série lundi, toujours à Brooklyn, ce qui serait un énorme camouflet pour les Nets. Ben Simmons pourrait d'ailleurs faire ses débuts sous le maillot noir lors de ce Match 4.



BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour



Conférence Est



BOSTON CELTICS (2) - BROOKLYN NETS (7) : 3-0

Match 1 - Boston Celtics - Brooklyn Nets : 115-114

Match 2 - Boston Celtics - Brooklyn Nets : 114-107

Match 3 - Brooklyn Nets - Boston Celtics : 103-109

Match 4 le lundi 25 avril à Brooklyn

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 27 avril à Boston

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 29 avril à Brooklyn

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 1er mai à Boston



Conférence Ouest



MEMPHIS GRIZZLIES (2) - MINNESOTA TIMBERWOLVES (7) : 2-2

Match 1 - Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 117-130

Match 2 - Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 124-96

Match 3 - Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies : 95-104

Match 4 - Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies : 119-118

Match 5 le mardi 26 avril à Memphis

Match 6 le vendredi 29 avril à Minnesota

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 1er mai à Memphis



DALLAS MAVERICKS (4) - UTAH JAZZ (5) : 2-2

Match 1 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 93-99

Match 2 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 110-104

Match 3 - Utah Jazz - Dallas Mavericks : 118-126

Match 4 - Utah Jazz - Dallas Mavericks : 100-99

Match 5 le lundi 25 avril à Dallas

Match 6 le jeudi 28 avril à Utah

Match 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Dallas