NBA : Boston a pris sa revanche, Batum décisif, record pour Beal mais pour du beurre

Boston s'est vengé.Si les hommes du Massachussetts, grâce notamment à Jayson Tatum (27 points) et Jaylen Brown (21 points, 12 rebonds), avaient pris d'entrée une large avance (34-26 à l'issue du premier quart-temps), ils ont toutefois dû patienter jusqu'aux tous derniers instants pour arracher leur sixième victoire de la saison. Après que Goran Dragic (14 points) a remis les deux équipes à égalité (105-105) à treize secondes de la fin, les C's n'ont dû qu'à une claquette rageuse de leur meneur rookie Payton Pritchard (6 points) de faire chuter Jimmy Butler (26 points, 8 rebonds) et les siens chez eux.Au même titre que Gordon Hayward, auteur de 44 points avec Charlotte contre Atlanta lors de cette même soirée qui a atteint des sommets,Malheureusement pour l'arrière vedette des Wizards, sa nuit de folie n'a pas permis à son équipe - contrairement à celle d'Hayward, vainqueur 102-94 d'Atlanta avec les Hornets - de l'emporter dans l'antre de Joel Embiid (38 points) et des siens. Tout s'est joué dans un dernier quart-temps qui a vu Beal, auteur de 57 points dans les trois périodes précédentes (7 rebonds, 5 passes, 1 interception), se contenter de trois points seulement dans ces douze dernières minutes, tandis que la star d'en face Embiid enquillait, lui, 11 points dans ce seul dernier quart-temps. Les efforts de Russell Westbrook, lui aussi très en vue (20 points, 12 passes, 8 rebonds), n'ont pas empêché non plus Washington de déjà concéder là sa sixième défaite (141-136) depuis le début de l'exercice.Nicolas Batum fait mieux que prendre ses marques. Trois jours après avoir scellé la victoire des Clippers face à Phoenix sur l'un de ses quatre shoots longue distance rentrés dans cette soirée qui lui avait permis de signer sa meilleure performance depuis le 16 mars 2019,de Stephen Curry (13 points). Tout de suite très en vue, le natif de Lisieux, auteur de 13 points (4 sur 9 aux tirs, 3 sur 6 à trois points) et 5 rebonds dans cette partie, a fait la différence dans le money time en faisant mouche deux fois coup sur coup derrière la ligne pour là encore permettre aux Californiens et à leur tandem de luxe Kawhi Leonard - Paul George, tous deux 21 points mercredi, de tuer le match et le suspense du même coup. Match après match, l'apport sous ses nouvelles couleurs de « Batman », une fois de plus titulaire, se confirme.- Houston : 114-107- Cleveland : 105-94>>> Evan Fournier (ORL), blessé, n'a pas joué- Washington : 141-136>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué, décision de l'entraîneurAtlanta -: 94-102Miami -: 105-107- Utah : 112-100>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué, décision de l'entraîneur>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 35 minutes, 14 points (7 sur 9 aux tirs), 12 rebonds, 2 passes, 5 contres, 1 ballon perdu, 1 faute- Detroit : 130-115>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 13 minutes, 0 point (aucun tir), 2 rebonds, 1 passe, 1 contre, 3 fautes>>> Kylian Hayes (DET), blessé, n'a pas jouéNew Orleans -: 110-111>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 19 minutes, 6 points (2 sur 4 aux tirs, dont 2 sur 2 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 3 ballons perdus, 3 fautes- Toronto : 123-115Golden State -: 101-108>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 26 minutes, 13 points (4 sur 9 aux tirs, dont 3 sur 6 à trois points), 5 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 2 fautes- Chicago : 128-124>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué, décision de l'entraîneur