NBA : Bosh et Pierce au Hall of Fame ?

Après une « classe 2020 » assez exceptionnelle, qui a vu Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett (notamment) intégrer le Hall of Fame, le prestigieux « panthéon » de la NBA a dévoilé la liste des quatorze personnalités en lice pour l’intégrer en 2021. Neuf anciens joueurs et cinq anciens coachs figurent par les potentiels futurs élus. Parmi les joueurs, on retrouve notamment Chris Bosh et Paul Pierce, qui ont de grandes chances d’intégrer le Hall of Fame dès cette année. Chris Bosh (37 ans dans deux semaines) a porté deux maillots durant sa carrière : celui de Toronto de 2003 à 2010 et celui de Miami de 2010 à 2017.

Sacré champion NBA en 2012 et 2013 avec le Heat en compagnie de LeBron James et Dwyane Wade, il a été sélectionné à dix reprises au All Star Game et a été sacré champion olympique avec Team USA en 2008, avant de voir sa carrière se terminer précipitamment en 2016 en raison de problèmes de caillots de sang. Il a tourné à 19,2 points et 8,5 rebonds de moyenne en carrière. Paul Pierce (43 ans), quant à lui, a joué pour Boston de 1998 à 2013, avant de rejoindre Brooklyn (2013-14), Washington (2014-15) et les Clippers (2015-2017). Il a été sacré champion NBA en 2008 avec les Celtics en étant MVP des Finales et a également été sélectionné dix fois au All Star Game. Il a tourné à 19,7 points, 5,6 rebonds et 3,5 passes de moyenne durant sa carrière.

Congratulations to the finalists for the @Hoophall Class of 2021! 👏 pic.twitter.com/f55jBZoUb4

— NBA TV (@NBATV) March 10, 2021

Hardaway, Wallece et Webber finalistes également

Tim Hardaway (cinq fois All Star lorsqu’il jouait à Golden State et Miami et champion olympique 2000), Ben Wallace (champion NBA en 2004 avec Detroit et quadruple meilleur défenseur de l’année) et Chris Webber (cinq fois All Star lorsqu’il jouait à Washington et Sacramento) font également partie des finalistes. Parmi les coachs, on retrouve notamment Rick Adelman (le neuvième coach le plus victorieux de l’histoire, avec Portland, Golden State, Sacramento, Houston et Minnesota), Bill Russell (intronisé en tant que joueur en 1975, même s’il avait d'abord refusé car il ne voulait pas être le premier noir à y être car il estimait que d’autres devaient y être avant lui, mais pas encore en tant que coach, lui qui a entraîné Boston, Seattle et Sacramento), ou encore Leta Andrews, la coach ayant remporté le plus de match en high school.La « Classe 2020 », qui n’avait pas pu être célébrée en raison de la pandémie de coronavirus, le sera en mai prochain.