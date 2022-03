NBA : Booker valide la première place de Phoenix, Memphis qualifié

Memphis disputera les play-offs

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 24 mars 2022

Le 24 mars donne des ailes à Devin Booker. Le 24 mars 2017, l'arrière All Star de Phoenix était devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise de l'Arizona sur un match en inscrivant 70 points contre Boston.A une moindre mesure, certes, puisque le numéro 1 des Suns, qui n'a jamais aussi bien porté son numéro, s'est cette fois arrêté à 49 points lors du choc opposant son équipe à Denver sur le parquet des Nuggets de Nikola Jokic (28 points). Auteur d'un match colossal une fois de plus, "Book", également brillant dans le jeu collectif (10 passes), a néanmoins permis aux siens de remporter leur 60eme victoire de la saison (140-130)., synonyme d'avantage du terrain pendant toute la durée des play-offs. Une superbe soirée pour Phoenix, qui a enregistré de surcroît lors de cette rencontre le retour de Chris Paul, remis d'une fracture du pouce droit. "CP3" a fêté son come-back par un double-double (17 points et 13 passes).Il sera très compliqué de barrer la route des Suns, qui s'inscrivent un peu plus à chacune de leur sortie comme le grand favori pour la bague de champion cette année. Memphis, deuxième à l'Ouest derrière Phoenix, fera partie des équipes qui tenteront d'empêcher Phoenix d'aller au bout. Depuis jeudi soir et le carton (133-103) à domicile de Grizzlies particulièrement impressionnants aux rebonds (55-31) face à Indiana - la troisième victoire consécutive du dauphin des Suns - Ja Morant, actuellement absent sur blessure (à un genou), et ses coéquipiers, Desmond Bane en tête (en l'absence de la star de l'équipe, Bane a encore été le grand artisan du succès de Memphis, avec 30 points marqués jeudi),Ces deux dernières saisons, les Grizzlies avaient dû disputer le play-in. Cette fois, ils n'auront pas besoin de passer par ce rendez-vous couperet qui leur avait été fatal il y a deux ans. Comme c'est parti, Memphis devrait même terminer deuxième de la conférence derrière Phoenix (Golden State est troisième à trois victoires des Grizzlies).- Cleveland Cavaliers : 117 - 104- Indiana Pacers : 133 - 103- Washington Wizards : 114 - 102- Chicago Bulls : 126 - 109Denver Nuggets -: 130 - 140