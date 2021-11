NBA : Booker et Young élus joueurs de la semaine

Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé le nom de ses meilleurs joueurs de la semaine, et pour la première fois cette saison, les heureux élus se nomment Devin Booker pour la Conférence Ouest et Trae Young pour la Conférence Est. L’arrière des Phoenix Suns, âgé de 25 ans, a grandement contribué à la belle semaine de son équipe, qui a remporté ses quatre matchs au programme, contre San Antonio, Cleveland, New York et Brooklyn.

Il a tourné à une moyenne de 30 points, à 53% de réussite aux tirs, dont 56% à trois points, 3,5 passes et 2,3 rebonds. Si bien que les Suns en sont désormais à seize victoires d’affilée, et pourraient égaler la meilleure série de leur histoire s’ils battent les Golden State Warriors dans le choc de ce mardi. C’est la quatrième fois de sa carrière que Devin Booker est élu joueur de la semaine, la première fois datant seulement de février dernier.

NBA Players of the Week for Week 6.



West: Devin Booker (@Suns)

East: Trae Young (@ATLHawks) pic.twitter.com/ug4thrdPmW

— NBA (@NBA) November 29, 2021

Plus de 30 points de moyenne pour Young

Trae Young, de son côté, a également réussi une belle semaine avec les Atlanta Hawks (victoires contre Oklahoma City, San Antonio et Memphis, défaite contre New York), qui remontent un peu au classement après un début de saison complètement raté., et a notamment marqué 31 points et délivré 10 passes en seulement 27 minutes contre les Grizzlies. Comme Booker, c’est la quatrième fois que Trae Young reçoit le titre de joueur de la semaine, la première étant intervenue en mars 2019.