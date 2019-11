Après un passage très difficile à New York, l'ancien joueur des Chicago Bulls sort d'une deuxième partie de saison avec les Memphis Grizzlies où il avait su se rendre utile (7,1 points et 5,7 rebonds de moyenne en 42 matches). Cet été, alors qu'il est sans contrat, son nom avait circulé du côté de Los Angeles où les Lakers et les Clippers, deux candidats au titre, pourraient avoir besoin d'un intérieur d'expérience.

Joakim Noah suffered a "significant injury" and his career is in jeopardy, according to @WindhorstESPN.



Prayers up for Jo pic.twitter.com/yzpwox0oL8