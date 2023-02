NBA : Bis repetita pour Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard

Comme chaque lundi, la NBA décerne ses trophées de « Joueurs de la semaine » et, comme la semaine dernière, ce sont Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard qui sont mis à l’honneur par la Grande Ligue. Le « Greek Freak » affiche ainsi des moyennes incroyables de 41.0 points, 17.3 rebonds et 5.7 passes de moyenne et surtout trois victoires (Charlotte, LA Clippers, Miami) en trois matchs, et même sept consécutives au total, pour se rapprocher de Boston au sommet de la conférence Est.

L’ailier fort de Milwaukee a été préféré à Joel Embiid (Philadelphie), Markelle Fultz (Orlando), Darius Garland (Cleveland), Dejounte Murray (Atlanta) and Cam Thomas (Brooklyn).

Le meneur des Blazers est lui un peu plus raisonnable avec 38.3 points, 6.8 passes et 4.5 rebonds de moyenne, alors que Portland a remporté trois de ses quatre matchs (Atlanta, Memphis et Washington) sur la semaine pour tenter de s’accrocher au wagon des playoffs. Il a lui été préféré à Mikal Bridges (Phoenix), Anthony Davis (LA Lakers), Nikola Jokic and Jamal Murray (Denver) ainsi que Kawhi Leonard (LA Clippers).