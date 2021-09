NBA : Bientôt un tournoi à la mi-saison ?

La NBA n'a plus à prouver qu'elle sait organiser des événements, entre le succès de la bulle sanitaire pour les play-offs instaurés à l'été 2020, et l'intronisation du play-in qui a permis aux franchises de se battre jusqu’au bout pour accrocher une place pour le tournoi final. Mais le président de la Ligue Adam Silver ne compte pas s’arrêter là. Une réunion est prévue lors de ce mois de septembre entre la Ligue et les propriétaires de franchises, et plusieurs points vont être abordés dont la suppression des replays excessifs dans les dernières minutes des matchs, et l'instauration d'un nouveau tournoi en plein milieu de la saison.

C'est le site The Athletic qui l'a annoncé via son insider Shams Charania sur Twitter. Selon lui, le patron de la Ligue voudrait instaurer un nouveau format de tournoi en plein milieu de la saison avec une récompense d'un million de dollars par joueur pour l'équipe victorieuse. Si les superstars de la Ligue ne seraient pas forcément très intéressées par cette récompense au vu de leur salaire astronomique, les joueurs au salaire plus "modeste" pourraient se montrer très motivés.

The NBA is discussing having an in-season tournament in future seasons, with $1 million per player in prize money, sources tell @TheAthletic @Stadium. The concept was discussed on a Competition Committee call today.

Inspiré du football européen

Adam Silver souhaiterait prendre exemple sur le football et ses compétitions européennes disputées en milieu de semaine en plus des matchs de championnat. "" avait-il expliqué en 2019. Ce format nécessiterait alors un grand chamboulement dans le calendrier déjà ultra-serré des franchises avec 82 matchs de saison régulière chacune, plus la pause du All Star Game à la mi-saison et les matchs de play-in et play-offs en fin de saison.