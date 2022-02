NBA : Ben Simmons peut-il tout changer pour Brooklyn ?

Le transfert de Ben Simmons va-t-il relancer les Nets ? L'ancien Sixer est-il le joueur idéal à mettre aux côtés de Kevin Durant ? Comment Steve Nash peut intégrer rapidement l'Australien dans les schémas de jeu des New-Yorkais ? Autant de questions pour lesquels il va falloir faire preuve de patience avant d'espérer des réponses. Pour les supporters des Nets comme pour la direction de la franchise, l'échange entre James Harden et Ben Simmons a sonné comme un soulagement. The Beard voulait absolument quitter Brooklyn et dans la précipitation de la fameuse "trade deadline", le front office de Brooklyn est parvenu à convaincre Philadelphie de lui céder Ben Simmons, mais aussi Seth Curry et Andre Drummond.

Désormais, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Barclays Center. Avec le retour prochain de Kevin Durant et la présence de Kyrie Irving sur les planches (pour les matchs à l'extérieur seulement), le nouveau chapitre à venir pour Brooklyn s'annonce très excitant. Actuellement 8ème à l'Est (30v - 27d), l'équipe n'est qu'à 6.5 matchs de la première place occupée conjointement par le Heat et les Bulls (37v - 21d). Peu et beaucoup à la fois.

Des Nets plus complets avec Ben Simmons

Reste donc maintenant à voir se traduire sur le terrain la plus-value apportée par Ben Simmons. Après une longue période d'inactivité, le natif de Melbourne est encore en période de reprise mais ses qualités, évidentes, peuvent devenir une arme redoutable pour la troupe de Steve Nash. Altruiste, bon rebondeur, fort défenseur, les points forts de Ben Simmons ne manquent pas. Avec KD et Uncle Drew à ses côtés, l'Australien sera déchargé de toute la partie scoring du jeu et va pouvoir se contenter de distribuer les offrandes, sur jeu placé comme en transition. Et avec l'ex-joueur de Philly, l'effectif des Nets est sûrement plus équilibré qu'avec James Harden.

Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons, Andre Drummond. Voici le cinq que pourrait aligner Nash lorsqu'il disposera de son groupe au complet. De la taille, du rebond, du shoot, de la défense... Sur le papier, les Nets n'ont pas grand chose à envier à leurs voisins de Conférence. Il faut maintenant créer une alchimie pour imbriquer les pièces dans le puzzle de la victoire. Une mission difficile, d'autant que les Playoffs approchent à grand pas. Mais le jeu en vaut la chandelle.