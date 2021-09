NBA : Ben Simmons ne veut plus jouer pour les Sixers

C'est sûrement l'un des transferts de cette rentrée qui va faire le plus parler du côté du monde de la NBA et qui pourrait bousculer l'avenir de beaucoup de franchise. Alors qu'il était sur la sellette depuis ses décevantes prestations et l'élimination de ses Sixers en demi-finale de conférence face aux Atlanta Hawks, le meneur de jeu Ben Simmons a décidé de quitter les Sixers.

En effet, selon plusieurs sources proches du dossier et de la franchise de Pennsylvanie dont le journaliste américain Keith Pompey, le joueur australien aurait manifesté sa volonté de découvrir une autre franchise à ses dirigeants, et il aurait même menacé de ne pas se présenter à la reprise des camps d’entraînement prévue le 28 septembre prochain. Ce départ devenu inévitable, Daryl Morey le président des opérations basket des Sixers, en avait conscience depuis plusieurs mois. Il avait déjà essayé de se séparer de son meneur All-Star, notamment lors du mois de janvier dernier quand il avait tenté de l'échanger contre James Harden qui était finalement parti chez les Nets.

Sources: Ben Simmons tells team brass he no longer wants to be a Sixer https://t.co/17X1XfkzZO via @phillyinquirer

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) August 31, 2021

Des exigences élevées pour le board des Sixers



Reste maintenant à savoir de quoi sera fait l'avenir du Boomer qui pourrait déjà être sanctionné de plusieurs millions s'il sèche les camps d’entraînement, mais surtout contre quel joueur et dans quelle franchise il va atterrir. Selon certaines sources, le joueur drafté à la première place en 2016 aimerait se rendre dans une des quatre franchises californienne, mais Daryl Morey aurait des grosses exigences et souhaiterait un gros joueur en échange.

Si Portland pourrait faire figure de favori avec CJ.McCollum dans l'échange, du côté de Phily on souhaiterait plutôt récupérer Damian Lillard. Enfin, deux autres franchises pourraient se positionner sur le dossier dont notamment les Sacramento Kings qui pourraient proposer Marvin Bagley, De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, ou bien Buddy Hield, mais pas sur que Monte McNair veuillent se séparer de ses meilleurs prospects. L'autre franchise pourrait bien être les Golden State Warriors qui aimeraient entourer Stephen Curry actuellement à son prime et qui va tenter d’obtenir un quatrième titre de NBA.