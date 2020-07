NBA : Beal et Dinwiddie n'iront pas à Orlando

Avec six victoires de retard sur le huitième, Orlando, alors que seulement huit matchs de saison régulière se disputeront lors de la reprise de la saison NBA fin juillet à Orlando, Washington avait déjà peu de chances de se qualifier pour les play-offs. Mais elles sont désormais quasi-nulles, avec l’annonce du forfait de leur meilleur joueur, Bradley Beal. L’arrière de 27 ans, qui tournait à 30,5 points, 6,1 rebonds et 4,2 rebonds de moyenne cette saison, ne reprendra pas l'exercice 2019-20, en raison de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La décision de ce forfait a été prise en concertation avec le joueur, ses agents et les médecins de la franchise.

Beal souffrait déjà en début de saison

« Nous en sommes venus à la conclusion que le mieux pour lui est de renoncer à cette reprise de la saison afin d’éviter le risque d’une blessure supplémentaire. Il n’aura pas assez de temps pour être prêt à performer à un niveau extrêmement élevé », fait savoir la franchise, qui précise que le joueur a souffert de l’épaule au début de la saison et que la douleur est réapparue pendant le confinement. Bradley Beal n’effectuera pas le déplacement avec ses coéquipiers à Orlando et travaillera tout au long de l’été pour revenir en forme la saison prochaine, qui devrait débuter le 1er décembre. Deuxième meilleur marqueur de NBA à la moyenne de points par match (derrière James Harden) et troisième meilleur marqueur au total de points (derrière James Harden et Trae Young), Bradley Beal ne pourra donc pas aider ses coéquipiers à se battre pour une place en play-offs. Une mission qui s’annonce désormais presque impossible. Les Wizards affronteront Phoenix, Brooklyn, Indiana, Philadelphia, New Orleans, Oklahoma City, Milwaukee et Boston à Orlando.

Dinwiddie toujours positif au coronavirus

Dans la foulée de ce forfait, qui s'ajoute à une liste comprenant également Avery Bradley, Trevor Ariza, David Bertans ou encore Thabo Sefolosha, c'est celui de Spencer Dinwiddie qui s'est ajouté. Les Brooklyn Nets ont décidé de ne pas prendre de risques en amenant leur meneur (ou arrière) de 27 ans à Orlando, alors qu'il a été touché assez sérieusement par le coronavirus. « Jour 10 : Les maux de tête de sinus quand je me lève commencent à diminuer. Mais j’étais un peu trop confiant sur le vélo… J’ai eu des étourdissements et je me suis senti faible. Mais si j’obtiens un test négatif demain, alors je pourrai être de retour sur le parquet mardi », avait tweeté le joueur ce lundi. Mais le test de mardi s'est avéré positif ! « Après un autre test positif et considérant les symptômes, les Brooklyn Nets, les médecins de l’équipe et moi-même avons décidé que ce serait dans mon meilleur intérêt de ne pas jouer à Orlando. Je supporterai les gars à chaque étape », a-t-il tweeté. C'est un coup dur pour les Nets, déjà privés de DeAndre Jordan et Kyrie Irving (sans oublier Kevin Durant, bien sûr) à Orlando, et qui devront lutter avec le Magic pour ne pas finir huitièmes de la Conférence Est, ce qui signifierait un très probable premier tour face à Milwaukee. Cette saison, Dinwiddie tournait à 20,6 points, 6,8 passes et 3,5 rebonds en moyenne.