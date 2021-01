NBA : Batum en grande forme, les Lakers encore battus, Houston enchaîne

LE MVP DE LA NUIT

LE FLOP DE LA NUIT



The @DetroitPistons top LAL at home behind @blakegriffin23's 23 PTS (5 3PM) and 6 AST! #DetroitUp pic.twitter.com/vOSAVTss9f

— NBA (@NBA) January 29, 2021

LA PERF DE LA NUIT



Oladipo, Wood and Wall pace the @HoustonRockets 4th consecutive win! 🚀@VicOladipo: 25 PTS, 7 REB, 5 AST@Chriswood_5: 22 PTS, 12 REB@JohnWall: 20 PTS, 6 AST pic.twitter.com/OEL05cMCQX

— NBA (@NBA) January 29, 2021

LE TOP 5 DE LA NUIT

NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 28 janvier 2021

Les Clippers peuvent dormir tranquille. Privés pour plusieurs matchs de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, cas contact et donc placés à l'isolement,En feu à longue distance notamment (6 sur 9 à trois points, ce qui ne lui était plus arrivé depuis trois ans et un 7 sur 11 en février 2018), le Français, pas très loin de son record en la matière (9 sur 15 en février 2012 contre Denver), aMeilleur marqueur de son équipe (mais pas du match, puisque Tyler Herro a inscrit 19 points), avec 18 points, 6 rebonds et 2 passes,Et si les Clippers, qui restent, eux, sur huit succès sur leurs neuf dernières sorties, chipent la deuxième place à leurs ennemis et voisins, le finaliste de la saison dernière, de son côté, rétrograde à la 13eme place à l'Est.Deux de chute pour les Lakers. Vingt-quatre heures après avoir vu sa belle série à l'extérieur (10 victoires - 0 défaite) prendre fin sur le parquet des Sixers face à Joel Embiid et sa bande, leaders à l'Est,Privés d'Anthony Davis, touché à un genou, les Lakers pensaient s'en remettre à LeBron James pour renouer tout de suite avec le succès. Malheureusement pour les Californiens,Auteur de 22 points et 10 passes au total, le numéro 23 est même passé complètement au travers en seconde mi-temps (seulement 2 points), dressant ainsi sans le vouloir un petit tapis rouge aux Pistons d'un Blake Griffin retrouvé (23 points à 8 sur 16 aux tirs et 5 sur 10 à trois points, 6 passes).Cette fois, le talent de Damian Lillard n'y a rien fait. Malgré 30 points et 9 passes de son maître à jouer, Portland a fini par lâcher (104-101) sur le parquet d'une équipe de Houston actuellement inarrêtable.Un nouveau succès grandement estampillé de la nouvelle prestation XXL de Victor Oladipo. Débarqué au Texas dans le cadre du trade d'Harden à Brooklyn, l'ancien joueur vedette des Pacers a montré la voie à ses coéquipiers jeudi soir. Le nouvel arrière des Rockets a compilé 25 points, 7 rebonds et 5 passes, qui, ajoutés aux très belles performances également de John Wall (20 points) et Christian Wood (22), ont eu raison des Blazers. Le pire, c'est qu'Oladipo assure qu'il n'a pas encore pleinement trouvé ses marques à Houston.- Portland Trail Blazers : 104-101- Los Angeles Lakers : 107-92>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 13 minutes, 2 points (1 sur 5 aux tirs, dont 0 sur 3 à trois points), 1 rebond, 2 ballons perdus, 4 fautes>>> Killian Hayes (DET), blessé, n'a pas jouéMiami Heat -: 105-109>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 31 minutes, 18 points (6 sur 12 aux tirs, dont 6 sur 9 à trois points), 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 fautes- Golden State Warriors : 114-93