NBA : Barea reste à Dallas

Johnson à Toronto, Tucker à Cleveland

A 25 jours du coup d’envoi de la saison NBA et deux semaines du début de de la pré-saison, quelques signatures de contrat sont encore intervenues cette nuit. A 36 ans, JJ Barea n’a pas encore envie de prendre sa retraite, et il va prolonger l’aventure à Dallas. Déjà meneur des Mavericks de 2006 à 2011 (avec bien sûr un titre de champion remporté en 2011) puis depuis 2014 après un passage à Minnesota, le Portoricain a signé pour une nouvelle saison et 2,6 millions de dollars avec la franchise texane.Il n’a en revanche joué que cinq minutes et onze secondes en play-offs, contre les Los Angeles Clippers, le temps de réussir ses trois lancers-francs.Parmi les autres signatures de la nuit, on notera celle de l’ailier (ou ailier fort) de 24 ans Alize Johnson à Toronto. Le n°50 de la draft 2018 a passé ses deux premières saisons professionnelles à Indiana, même s’il a passé plus de temps en G-League que chez les Pacers.Cleveland de son côté, a reçu Rayjon Tucker et un deuxième tour de draft de la part de Utah, en échange d’une somme d’argent. L’arrière de 23 ans a joué 20 matchs pour le Jazz la saison passée, avec une moyenne de 3,1 points et 1 rebond. Il reste donc désormais une place dans le roster de Utah.