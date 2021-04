NBA : Ayayi va tout donner pour être prêt pour la Draft

Joël Ayayi a l'ambition de passer du basket universitaire à la plus prestigieuse Ligue au monde, la NBA. Du moins, il fera tout pour y arriver. Dans une interview accordée à BasketUSA, le Français de 21 ans s’est penché sur la Draft 2021 à laquelle il se présente après quatre années d’apprentissage en NCAA avec Gonzaga. Sa progression est telle que le joueur aux 12 points et 6,9 rebonds de moyenne sur la saison a été nommé parmi les finalistes pour le trophée Jerry West récompensant le meilleur arrière de NCAA. Ayayi, défait avec son équipe en finale de la March Madness contre Baylor, sent qu’il est temps pour lui de passer un cap. « J’ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, et j’en fais encore beaucoup, mais ça vaut le coup car je suis, si tout se passe pour le mieux, à quelques mois de jouer et de réaliser ce rêve. Je sens que je suis prêt à concrétiser une partie de mes objectifs de carrière », a-t-il déclaré avec conviction.

Une grosse préparation physique au programme

Cet événement peut être un tournant dans la jeune carrière de Joël Ayayi. Celui-ci a l’espoir de séduire les franchises NBA par « son intelligence de jeu et sa palette assez large ». Sa préparation pour la Draft démarrera le 1er mai, date à laquelle il se rendra « à Los Angeles dans le centre d’entrainement de l’agence avec laquelle je (il) travaille. Il compte y faire « une grosse préparation physique et mettre tout en œuvre pour préparer au mieux le process de la Draft NBA, pour les entretiens avec les équipes, les entrainements privés avec celles-ci afin de me (se) montrer sous mon (son) meilleur visage. » Le meilleur peut être à venir pour le Bordelais, qui espère vivre une Draft aussi belle que celle qu'ont vécue l'an dernier Killian Hayes et Théo Maledon, respectivement draftés en 7eme et 34eme positions par les Detroit Pistons et les Philadelphia 76ers avant que ce dernier ne soit envoyé à l'Oklahoma City Thunder.