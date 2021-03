NBA : Axel Toupane rejoint les Bucks !

Axel Toupane va faire son retour en NBA ! Après de courtes expériences à Denver, Milwaukee et New Orleans en 2016 et 2017, l’arrière (ou ailier) international français de 28 ans va retourner chez les Bucks ! Selon le toujours bien informé Shams Charania de The Athletic, la franchise du Wisconsin prévoit en effet de lui faire signer un contrat « two-way ». Un contrat qui permet théoriquement de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League, avec une limite de 50 matchs en NBA, mais la saison de G-League est terminée donc le Français pourra jouer tous les matchs des Bucks.



A l’intersaison, le natif de Mulhouse avait participé au camp d’entraînement des Golden State Warriors, mais n’avait pas été retenu dans le roster final et avait été envoyé dans la franchise de G-League affilée à la franchise de San Francisco, les Santa Cruz Warriors. Et il a brillé, avec une moyenne de 17,9 points, 8 rebonds, 3,3 passes et 1,7 interceptions en 9 matchs, et quelques actions qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Éliminé en demi-finale avec les Warriors, Toupane a tapé dans l’œil des Bucks, dont il avait déjà porté le maillot à deux reprises en mars 2017, mais pour seulement six minutes de jeu au total, et aucun point marqué.



Une bague avant une médaille olympique ?

Il avait ensuite rejoint New Orleans, pour deux nouveaux matchs joués en avril (11pts au total). C’est finalement à Denver qu’Axel Toupane a le plus joué en NBA, en mars-avril 2016, avec 21 matchs pour 3,6 points et 1,5 rebonds de moyenne en 14,5 minutes. Après son expérience NBA mitigée, Axel Toupane était rentré en Europe, passant par Kaunas, l’Olympiakos, Malaga et Strasbourg.

A Milwaukee, actuel troisième de la Conférence Est (24 victoires - 14 défaites), le Français aura l’immense l’honneur de jouer de nouveau avec le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, dans une franchise qui jouera le titre. Avant d’enchaîner avec les Jeux Olympiques de Tokyo, lui qui compte 12 sélections en Bleu (3,4pts et 1rbd de moyenne) et faisait partie de l’équipe médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019 en Chine ?