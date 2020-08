NBA Awards : Pas de troisième titre de défenseur de l’année pour Gobert, G.Antetokounmpo sacré

Antetokounmpo récompensé pour son énorme travail défensif

Rudy Gobert ne rejoindra pas Dwight Howard, seul joueur à avoir été élu meilleur défenseur de la NBA trois saisons de suite. En effet, sacré en 2018 et 2019, le pivot français du Utah Jazz n’a pas résisté à la tornade Giannis Antetokounmpo. A l’issue du vote d’un jury composé de journalistes suivant de près la NBA, qui n’ont pris en compte que les matchs disputés avant l’interruption de la saison par la crise sanitaire, le 11 mars dernier, pas moins de 75 des 100 votants ont placé le « Greek Freak » à la première place de leur classement, ce qui a permis au joueur des Milwaukee Bucks de l’emporter avec 432 points et une marge très confortable sur son dauphin Anthony Davis (200 points, 14 premières places) et Rudy Gobert, qui doit se contenter cette année de la troisième place (187 points, 6 premières places).S’il est souvent reconnu pour ses performances offensives (31,3 points de moyenne par match), Giannis Antetokounmpo a surtout confirmé cette année qu’il était important pour les Bucks dans le travail défensif. Avec 11,5 rebonds défensifs en moyenne par match et neuf rencontres avec au moins quinze rebonds défensifs jusqu’au 11 mars, le Grec a impressionné dans une défense des Bucks qui a rarement été tendre avec ses adversaires, ne concédant que 96,5 points sur 100 possessions de balle quand Giannis Antetokounmpo est sur le parquet (101,6 au total). L’international grec devient le deuxième joueur des Milwaukee Bucks à recevoir le titre de défenseur de l’année après Sidney Moncrief lors des saisons 1982-1983 et 1983-1984. Il rejoint également un club très fermé composé de Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson et Kevin Garnett, des joueurs qui ont remporté dans leur carrière le trophée de MVP et celui de meilleur défenseur.