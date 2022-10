NBA : Avec Yop, les contres de Gobert vont redonner vie au terrain de son enfance

Yop et Rudy Gobert, l'histoire continue. L'épisode 3 de la collaboration entre le plus célèbre des yaourts à boire et le pivot français le plus connu de NBA va permettre à celui qui a quitté le Jazz pour les Wolves de poursuivre le dispositif solidaire et inédit lancé fin 2020. En effet, pour la troisième année consécutive, Yop accompagne Gobert dans son engagement envers la jeunesse, dans le but de soutenir des initiatives pour le loisir et l'activité sportive d'enfants en France. Et depuis l’an passé, les contres réussis par Rudy permettent de réhabiliter le terrain de son enfance, à Saint-Quentin.

Un chèque de 61700 euros avait été remis en avril dernier par Yop à l'association Etendart, qui favorise la création et l'animation de programmes éducatifs fondés sur la pratique du sport et des arts créatifs. Un montant qui avait permis d’entamer la rénovation des "Champs-Elysées", ce playground jouxtant le Palais des Sports de Saint-Quentin où Gobert avait fait ses premiers pas et qu’il souhaitait voir revivre. Cette saison, les contres du Frenchy permettront d’achever les travaux, l’inauguration du nouveau terrain étant prévue courant 2023.



Gobert : "Ce projet me tient particulièrement à cœur"

Chaque contre réussi sur le parquet des Wolves cette saison par "Gobzilla" sera donc un pas supplémentaire vers la finalisation de ce playground si cher au basketteur français et à son partenaire. "Ce terrain va offrir aux jeunes Saint-quentinois l’opportunité de jouer au basket sur les traces d’un grand champion NBA. Cette initiative fait pleinement écho à la mission de YOP d’inspirer les jeunes, de leur permettre de croire en leurs chances et de les encourager à suivre leur propre chemin. Nous souhaitons de tout coeur que ce magnifique terrain puisse susciter des vocations et permettre au prochain Rudy Gobert de se révéler !", se félicite Bérangère Elan, Head of Marketing Yoplait France.

Une joie partagée par Rudy Gobert : "Ce projet de playground me tient particulièrement à coeur car il sublime un espace qui a beaucoup compté dans ma jeunesse et qui je l’espère aura le même impact sur la jeunesse actuelle de Saint-Quentin. Dès 2023, ces jeunes pourront bénéficier du lieu pour la pratique du basket mais aussi dans le cadre de plusieurs initiatives pédagogiques et ludiques. Cela fait plaisir de voir que YOP est à fond derrière nous pour donner vie à cette ambition."