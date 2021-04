NBA : Atlanta s'offre Indiana, New York enchaîne

Huitième victoire en dix matchs pour Atlanta ! Les Hawks se sont bien repris après leur défaite face à Milwaukee jeudi, en dominant Indiana sur le score de 129-117 dans un match qui a débuté à 13h00 heure locale, et qu'ils ont dominé quasiment de bout en bout. Les Pacers ont été les premiers à marquer, mais ils n'ont ensuite plus été en mesure de prendre l'avantage. Atlanta a remporté le premier quart-temps 35-23, puis menait 66-57 à la mi-temps. Les Pacers sont revenus à -1 à deux reprises en fin de troisième quart, et ont même égalisé à 105-105 à 5'09 de la fin. Mais Atlanta a appuyé sur l'accélérateur pour finir sur un 24-12, avec notamment des tirs à 3 points de Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic et Trae Young. Young, justement, a été capital dans cette victoire, avec 34 points, 5 rebonds et 11 passes, alors que Clint Capela s'est encore offert un énorme double-double : 25 points et 54 rebonds ! En face, Indiana a pu compter sur les 29 points et 8 passes de Malcolm Brogdon et le double-double de Domantas Sabonis (18pts, 14rbds) mais cela n'a pas suffi. Atlanta est cinquième, Indiana 9eme.

Les Knicks enchaînent

Dans l'autre match du début de journée, les New York Knicks ont signé une cinquième victoire de suite, contre New Orleans après prolongation : 122-112. Cette rencontre a été très disputée, avec pas moins de douze changements de leader. Les Pelicans ont globalement dominé le premier quart d'heure, mais n'ont jamais compté plus de cinq points d'avance. Et ce sont ensuite les Knicks qui ont pris les commandes, pour compter quinze points d'avance juste avant la mi-temps (57-44, mt). Mais New Orleans est revenu et menait même de sept points à 3'44 de la fin (92-99). Derrick Rose a ensuite inscrit six points d'affilée pour ramener son équipe à 101-98, et c'est finalement Reggie Bullock qui a arraché la prolongation pour les Knicks en marquant à trois points (103-103) à deux secondes et demie du buzzer. Il a donc fallu disputer une prolongation, que les New Yorkais ont remporté assez largement : 19-9 après avoir mené de bout en bout. Julius Randle finit avec 33 points, 5 rebonds, 10 passes et 5 interceptions pour les Knicks, sixièmes de l'Est, alors que Zion Williamson termine avec 34 points, 9 rebonds et 5 passes pour les Pelicans, onzièmes de l'Ouest avec cette troisième défaite d'affilée.



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 18 avril 2021

Atlanta Hawks - Indiana Pacers : 129-117

New York Knicks - New Orleans Pelicans : 122-112 ap

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 4 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 1 passe, 1 contre, 3 fautes



Miami Heat - Brooklyn Nets

Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers

Orlando Magic - Houston Rockets

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks - Sacramento Kings

Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves