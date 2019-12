NBA - Atlanta : Nouveau coup dur pour Young

Décidément, la défaite face à Milwaukee (86-112) va laisser des traces. Au-delà d’un neuvième revers de rang et d’une place de lanterne rouge de plus en plus difficile à vivre, les Hawks ont perdu un joueur sur blessure dans le deuxième quart-temps. Victime d’une entorse à une cheville à la fin du mois d’octobre, Trae Young est à nouveau blessé. Le meneur de jeu a encore été touché à une cheville face aux Bucks et devrait manquer plusieurs rencontres. « Je me la suis tordu assez gravement, a affirmé l’Américain à l’issue de la rencontre en parlant de sa cheville droite. C’était aussi douloureux la première fois, et ça fait aussi mal. Surtout sur le coup, mais je ne sais pas vraiment si on peut comparer. » Déjà indisponible il y a peu, Young ne fera pas le déplacement à Chicago pour la prochaine rencontre. Atlanta reperd l'un de ses meilleurs éléments même si les examens n’ont révélé aucune lésion d'après le New York Times.