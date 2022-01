NBA - Atlanta : Luwawu-Cabarrot conservé jusqu’à la fin de saison

Atlanta en galère cette saison

Soulagement pour Timothé Luwawu-Cabarrot ! Le Français est assuré d’avoir un contrat garanti jusqu’à la fin de la saison. L’ailier international français de 26 ans avait signé en septembre dernier un contrat d’une saison non garantie avec les Atlanta Hawks. Le vice-champion olympique 2021 faisait donc partie des 21 joueurs NBA qui redoutaient le 10 janvier, date limite à laquelle les franchises pouvaient se séparer, ou pas, de leurs joueurs non garantis. Finalement, il a appris ce vendredi qu’il était bel et bien conservé par la franchise de Géorgie jusqu’à la fin de saison (comme Gary Payon II à Golden State, Avery Bradley aux Lakers ou encore Dennis Smith Jr à Portland). Une bonne nouvelle pour « TLC », qui commence à faire son trou chez les Hawks.Cette nuit, contre les Lakers, il a en revanche été moins en réussite, avec un triste 0 sur 5 aux tirs en 23 minutes.En moyenne, cette saison, Timothé Luwawu-Cabarrot tourne à 4,4 points, 1,6 rebonds et 0,8 passe en 14 minutes et 25 matchs joués, dont 11 comme titulaire. Mais la franchise emmenée par Trae Young, finaliste de la Conférence Est l'an dernier, galère, et n'occupe que la douzième place avec 17 victoires pour 21 défaites.Il a joué 121 matchs pour les 76ers, avant d'être envoyé en 2018 à Oklahoma City où il a disputé 21 matchs, avant d'être de nouveau "tradé", du côté de Chicago. Le Français a porté le maillot des Bulls à 29 reprises, puis a signé libre chez les Brooklyn Nets en 2019, où il a joué 105 rencontres, avant de rejoindre Atlanta cet été, où il a signé pour 1,9 million de dollars.