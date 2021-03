NBA - Atlanta : Lloyd Pierce remercié, Nate McMillan le remplace

Atlanta change de coach. En effet, ce lundi, la direction des Hawks a décidé de se séparer de son entraîneur Lloyd Pierce. Ce dernier était en poste depuis désormais deux ans et demi. Deux saisons et demie particulièrement décevantes pour la franchise basée dans l'État de la Géorgie.Mais cela n'a donc pas fonctionné et les Hawks ont même été l'une des plus grosses déceptions de cette première partie de saison régulière de NBA. Une décision qui intervient alors même que le principal intéressé venait tout juste de reprendre place sur le banc, après avoir assisté à la naissance de son deuxième enfant. Ses dirigeants ont très certainement fini d'être convaincus par les deux revers d'affilée de la franchise, enregistrés sur les parquets de l'Oklahoma City Thunder (118-109), vendredi dernier, et du Miami Heat (109-99), dimanche dernier.