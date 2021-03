NBA : Après son opération pour une tumeur à un rein, Caris LeVert va rejouer

After undergoing surgery to remove a small mass on his left kidney in late January, guard Caris LeVert will make his Indiana Pacers debut vs. Phoenix on Saturday, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

Exactement deux mois après sa dernière apparition en NBA, Caris LeVert va faire son retour sur les parquets. Durant ce laps de temps, beaucoup de choses ont changé pour lui.Opéré pour enlever la masse qui a été découverte durant la traditionnelle visite médicale qui a accompagné son changement de franchises, l'arrière est désormais rétabli et peut se préparer à faire ses grands débuts sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Adrian Wojnarowski a annoncé que Caris LeVert était susceptible de jouer dès ce samedi lors du déplacement des Pacers à Phoenix.Alors que son indisponibilité devait d'abord s'étirer jusqu'à la fin de la saison, le joueur de 26 ans a bien supporté l'opération chirurgicale et n'a pas eu besoin de traitement supplémentaire. Il va pouvoir aider la franchise qui l'a récupéré lors de l'échange qui avait notamment envoyé James Harden à Brooklyn. Caris LeVert avait servi de monnaie d'échange dans cette transaction et était attendu pour prendre la place de Victor Oladipo qui était parti dans le même temps à Houston.Il l'avait lui même avoué en se confiant à la presse juste avant de subir l'intervention chirurgicale qui a retiré un carcinome de son rein gauche. Avant de manquer deux mois de compétition et de revenir plus tôt que prévu, l'Américain avait participé à 12 rencontres depuis le début de la saison et tournait à 18,5 points et 6 passes décisives par match.