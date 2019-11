NBA : Après 25 ans de service, le speaker des Chicago Bulls part à la retraite

"Aaaand now…"

After 25 years as a public address announcer for the Chicago Bulls, Tommy Edwards has officially retired. Watch his final call: pic.twitter.com/dTGcAC6qnt



— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 10, 2019

Il était la voix des Chicago Bulls et son fameux « Aaaand now » restera à jamais gravé dans le cœur des fans de la franchise. Après plus de 1 000 matchs avec le micro en main, Tommy Edwards, speaker attitré des Bulls depuis 1984, part à la retraite. Celui qui a connu la grande époque des Bulls, avec Michael Jordan, a dirigé dans la nuit de samedi à dimanche contre Houston, son dernier match. Avant la rencontre, il a annoncé sa dernière composition d'équipe. Une dernière saluée par l'ensemble de l'effectif des Bulls. A l'annonce de leur nom, chaque joueur est venu lui taper dans la main pour lui souhaiter bon vent.Pendant le match, les Bulls lui ont rendu hommage à travers une vidéo diffusée sur les écrans géants du United Center. Le public lui a également fait un très beau cadeau, une superbe standing ovation pour le remercier. « Ma collaboration avec les Bulls est un rêve devenu réalité. C'est une partie importante de ma vie qui se termine mais également pour ma famille. J'ai profité de chaque instant à mon poste », a-t-il notamment déclaré. Pour sa dernière, Tommy Edwards n'aura malheureusement pas vu de victoire. James Harden et ses coéquipiers se sont imposés largement (117-94).