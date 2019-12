NBA : Anthony et Antetokounmpo joueurs de la semaine

Le doublé pour Antetokounmpo

A peine de retour et déjà élu joueur de la semaine ! Alors qu’il n’a disputé que six rencontres depuis son arrivée à Portland, un an après avoir disputé son dernier match NBA avec Houston, Carmelo Anthony a été élu meilleur joueur de la semaine dans la Conférence Ouest. « Melo » a contribué à la remontée au classement des Blazers, désormais onzièmes, et qui ont remporté leurs trois matchs de la semaine passée.C’est la 18eme fois de sa carrière que « Melo » est élu joueur de la semaine. Il l’avait déjà été entre 2004 et 2014, sous le maillot de Denver et New York.Du côté de l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui a reçu cette récompense, avec un bilan de quatre victoires contre Utah, Atlanta, Cleveland et Charlotte. C’est la onzième fois de sa carrière (la première était en février 2015) qu’il est élu meilleur joueur de la semaine, et déjà la deuxième fois cette saison.