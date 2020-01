NBA : Anthony douche Toronto au buzzer, Doumbouya et Detroit arrachent la victoire à Cleveland

Et Sekou Doumbouya qui vient souhaiter la bonne année à Tristan Kardashian d'une violence rare. Probablement l'un des posters de la saison. 🔥

AIR @sekou_doums. pic.twitter.com/Wv8622K9oY



— Pistons France (@DetPistonsFR) January 8, 2020

« Melo » braque Toronto

Les Lakers cartonnent mais perdent Davis



Anthony Davis goes up for a block but falls on his tailbone and limps off the court with help pic.twitter.com/DazHg4Rc9F

— NBA RETWEET (@RTNBA) January 8, 2020

NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 07 Janvier 2020

A peine arrivé, Sekou Doumbouya est déjà en train de se faire un nom en NBA. Et pas seulement parce qu'à 19 ans, il est actuellement le joueur le plus jeune de la Ligue. Profitant de l'absence de Blake Griffin, le Français s'est installé dans le cinq majeur de Detroit depuis le début de la saison et il enchaîne les performances de première classe. La preuve encore mardi soir à Cleveland où l'ancien ailier fort de Limoges a grandement contribué à la victoire à l'arraché des Pistons face aux Cavs (115-113), avec 15 points (6 sur 9 aux tirs) quand son record personnel est de 16, 2 rebonds, 3 interceptions et surtout ce dunk de folie qui a fait le tour des zappings de la planète.Ou comment donner le ton d'entrée lors de cette soirée qui a vu son équipe réussir le hold-up parfait sur le parquet de Kevin Love (30 points) et des siens grâce notamment à Derrick Rose (24 points) et Andre Drummond, monstrueux (23 points, 20 rebonds, 5 passes, 2 contres). Les deux hommes forts des Pistons ont assommé les Cavs dans les dernières minutes.En déplacement à Toronto, Portland a lui aussi attendu la toute fin de match pour mettre KO son adversaire (101-99). Avec comme chef des braqueurs« Melo », avec un 17eme panier décisif en carrière dans les cinq dernières secondes d'un match (dans le temps réglementaire ou en prolongation), efface ainsi des tablettes le légendaire Kobe Bryant (16). Dans la foulée, Kyle Lowry aurait pu lui aussi jouer les héros, mais il n'a pas connu autant de réussite que le vétéran des Blazers et meilleur marqueur de la soirée. Damian Lillard s'est contenté de 20 points (à 4 sur 7 à trois points et en ajoutant 9 passes néanmoins), mais en en inscrivant 18 dans la seule seconde mi-temps, il a lui aussi contribué à ce que son équipe, qui a terminé la rencontre sur un 13-4 fatal, ait le dernier mot. Le suspense s'est révélé plus fort encore du côté de Brooklyn, où OKC a fait subir aux Nets chez eux après prolongation (111-103) leur septième défaite de rang. Sorti de sa boîte en fin de match, Chris Paul (34 ans) a inscrit 20 de ses 28 points de la partie lors du dernier quart-temps et de cet overtime. Avec dix succès sur ses douze dernières sorties, le Thunder fait partie des équipes qui tournent le mieux à l'heure actuelle en NBA.Les Lakers aussi marchent très fort. Ils l'ont encore prouvé mardi en collant trente points chez eux (117-87) aux Knicks de Frank Ntilikina (7 points) et R.J.Barrett (19 points) grâce à un nouveau festival de LeBron James (31 points, 5 passes, 5 rebonds). La soirée a pourtant été loin d'être parfaite sur tous les plans pour le « King » et ses coéquipiers, puisqueResté de longues secondes au sol, l'autre superstar de l'équipe avec James a fini par se relever mais il n'a jamais repris la rencontre. D'après les premiers examens, « The Brow », très mal retombé, ne souffrirait que d'une simple contusion juste au-dessus du coccyx. Il faut juste espérer pour l'ancien Pelican, que le bilan ne s'avérera pas plus grave.Cleveland Cavaliers -: 113-115>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 33 minutes, 15 points (6 sur 9 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 2 rebonds, 3 interceptions, 1 ballon perdu, 3 fautesToronto Raptors -: 99-101Brooklyn Nets -: 103-111 (ap)>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 15 minutes, 2 points (1 sur 3 aux tirs), 1 rebond, 1 ballon perdu, 1 faute- Minnesota Timberwolves : 119-112Phoenix Suns -: 103-114>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 13 minutes, 6 points (2 sur 4 aux tirs, dont 2 sur 3 à trois points), 1 rebond, 1 passe, 2 ballons perdus, 1 faute- New York Knicks : 117-87>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 14 minutes, 7 points (2 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 1 à trois points), 1 rebond, 2 passes, 2 ballons perdus, 2 fautes