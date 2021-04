NBA : Anthony Davis va effectuer son grand retour

Le temps devait commencer à être long pour le joueur et sa franchise. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Anthony Davis va officiellement effectuer son grand retour avec les Los Angeles Lakers. C'est le joueur lui-même qui a ainsi confirmé qu'il tiendra bien sa place à l'occasion de cette nouvelle rencontre, à l'extérieur. Si bien sûr, d'ici là, il n'y a pas de rechute de dernière minute. Toutefois, le All-Star, champion NBA en titre, ne devrait pas beaucoup jouer, et son fameux temps de jeu devrait même être limité à environ quinze minutes. Son fameux retour s'effectuera, en déplacement, du côté de Dallas, pour y affronter les Mavericks. Cela fait désormais un certain temps que les Los Angeles Lakers étaient privés de l'intérieur, tout comme ils restent actuellement privés de LeBron James.

Davis a craint une rupture du tendon d'Achille

Anthony Davis n'a plus refoulé le moindre parquet NBA depuis le dimanche 14 février dernier, en raison d'une tendinose. Cette saison, l'ailier fort n'a clairement pas été épargné par les pépins physiques. En effet, plusieurs alertes à l'un des ses tendons d'Achille ont perturbé son exercice 2020-21, jusqu'à présent, et c'est, bien évidemment, pour cette raison que la franchise basée dans l'État de la Californie va faire preuve de prudence et ne prendra ainsi aucun risque avec son petit protégé. Anthony Davis a même tout récemment confié qu'il avait alors bien cru s'être rompu ce fameux tendon d'Achille, à l'occasion d'une rencontre disputée contre les Nuggets de Denver. Dans des propos rapportés par le site internet spécialité Basket USA, Davis avait alors notamment déclaré : « Je n'ai jamais eu de déchirure du tendon d'Achille, mais j'ai ressenti une douleur aiguë, comme s'il se déchirait. » Il estime également être désormais « à 100% de ses moyens. »