NBA : Anthony Davis, plus qu’un lieutenant

Certains tirs marquent des carrières. A l’instar de LeBron James contre Orlando en 2009, Anthony Davis a débloqué son compteur face aux Nuggets avec son premier buzzer beater en carrière en Playoffs. Si, cette année-là, le King avait été éliminé en Finales de Conférence par le Magic, cette fois-ci, Unibrow et LeBron semblent sur une voie royale pour ramener les Angelenos en Finales NBA. Hasard de la vie, c’est lors de cette même saison 2009 que Lakers et Nuggets s’étaient retrouvés à ce stade de la compétition à l’Ouest.

#NBA 🏀 🇺🇸

🔥🔥🔥 Le buzzer beater fou d'Anthony Davis qui assomme les Nuggets

🙏 Le joueur des Lakers crie "Kobe" après son shoot#NBAextra pic.twitter.com/hVVxdpFq0m — NBAextra (@NBAextra) September 21, 2020

Insaisissable depuis le début de la série (37 et 31 points), l’ex-Pelican confirme qu’il est le soutien parfait de l’ailier à Los Angeles. Avec un King en difficulté en seconde période, le numéro 23 a mis l’attaque de L.A. sur ses larges épaules, marquant même les dix derniers points des Californiens dans la partie, dont ce dernier tir à la sirène. Une performance passée déjà la postérité pour Davis, longtemps considéré avant son arrivée dans la Cité des Anges comme un joueur de statistiques mais pas de la stature des meilleurs joueurs de la Ligue.

Meilleur marqueur devant LeBron

Cela est en train de changer. Dans une équipe enfin à la hauteur de son talent, le numéro 1 de la draft 2012 revit après une fin d’expérience en dents de scie à la Nouvelle-Orléans. Meilleur scoreur des Lakers sur la saison régulière (26.1 pts/m) mais aussi depuis le début des Playoffs (28.7 pts/m), Anthony Davis ne dispute pourtant que sa 3ème campagne de Playoffs. Loin d’être inhibé par la pression ou l’enjeu, le natif de Chicago semble encore avoir monté d’un cran son implication offensive et défensive... Comme s’il avait été touché de voir Giannis Antetokounmpo lui souffler le trophée de Défenseur de l’Année.

🏀🐍 Anthony Davis est bouillant dans cette finale de conférence.#NBAextra pic.twitter.com/yPHrp1Vc2F — NBAextra (@NBAextra) September 21, 2020

Sans jamais faire de vagues en dehors des terrains, le joueur de 27 ans continue son ascension express depuis sa signature en Californie. Si certains doutaient de son impact immédiat et de sa complémentarité avec LeBron James, Unibrow a balayé cela sans la moindre contestation possible. Présent mais aussi futur de la franchise Purple and Gold (LeBron James ne sera pas éternel), Anthony Davis a absolument toutes les cartes en main pour marquer l’histoire des Lakers sur le long terme. A court terme, décrocher un dix-septième titre et égaler le record du vieux rival Boston serait déjà un bon point de départ.