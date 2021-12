NBA : Anthony Davis absent quatre semaines !

Les Los Angeles Lakers pourront-ils un jour aligner leur effectif complet ? Ce ne sera pas le cas avant mi-janvier en tout cas... Entre les blessures et les joueurs en protocole covid, la franchise californienne est à la peine et n’occupe d’ailleurs que la sixième place de la Conférence Ouest, avec 16 victoires pour 14 défaites. Et samedi, elle a encore reçu une mauvaise nouvelle, avec le diagnostic qui est tombé concernant Anthony Davis.

Touché vendredi dans le troisième quart-temps à Minnesota (défaite 110-92) après un choc avec Jaden McDaniels, l’ailier fort (ou pivot) de 28 ans a passé une IRM à Chicago, où les Lakers jouent ce dimanche, et elle a révélé une entorse du ligament du genou gauche. Le n°1 de la draft 2012 sera ré-évalué dans quatre semaines, ce qui signifie qu’il va manquer au moins treize matchs, notamment les chocs contre Phoenix et Brooklyn les 21 et 25 décembre.

Plus de 23 points de moyenne pour Davis

C’est donc un coup dur de plus pour les Lakers, qui perdent pour un mois un joueur qui tourne à 23,3 points et 9,9 rebonds en 35 minutes depuis le début de saison, et qui n'a manqué que trois matchs. Le sort semble s'acharner sur les Violet et Or, qui ont déjà dû se passer de leur autre star, LeBron James, pendant douze matchs cette saison, et qui comptent actuellement six joueurs en protocole covid (Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn et Austin Reaves).

Avec sept victoires de retard sur le leader, Phoenix, les Lakers sont moins bien classés que ce qui était attendu, surtout après leur recrutement estival marqué par l'arrivée de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan ou encore Rajon Rondo. Mais tout ce petit monde n'a quasiment jamais pu jouer ensemble. Il y a quelques jours, les Lakers ont d'ailleurs recruté pour dix jours l'ancien shooteur de Boston Isaiah Thomas, qui a réussi ses débuts avec 19 points contre les Wolves.