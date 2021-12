NBA : Antetokounmpo stoppe Houston, les Lakers et Phoenix déroulent, Durant sans pitié pour Atlanta

🦌 41 PTS, 17 REB, 5 AST 🦌@Giannis_An34 delivers a monster performance to power the @Bucks to the win! pic.twitter.com/ttNTnKebaj

— NBA (@NBA) December 11, 2021

Durant sort les muscles



👑 33 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 👑@KingJames propels the @Lakers to the big W! pic.twitter.com/hBhzFEyHdn

— NBA (@NBA) December 11, 2021

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 10 décembre 2021

Le "Greek Freak" a eu raison des Rockets., où Garrison Mathews (23 points) et Houston se sont heurté à une montagne portant le nom de Giannis Antetokounmpo. Encore gigantesque (41 points, 17 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres qui lui ont permis de devenir le meilleur contreur de l'histoire de la franchise du Wisconsin),Battu deux jours plus tôt à Miami, Milwaukee réagit ainsi immédiatement avant de se rendre dimanche chez une équipe de New York qui s'est encore inclinée (90-87, 9 points seulement pour Evan Fournier), vendredi à Toronto. Large victoire également pour les Lakers comme pour Phoenix. La veille contre Memphis, le centième triple-double de LeBron James s'était avéré insuffisant pour permettre à son équipe de l'emporter. Vendredi, sur le parquet d'OKC, le "King" n'a pas agrandi sa collection dans le domaine. En revanche, en l'absence de l'autre leader de l'équipe Anthony Davis, ses 33 points (6 rebonds et 6 passes également) ont cette fois suffi pour s'imposer nettement face au Thunder (116-95) du Français Théo Maledon (5 points, 2 rebonds, 1 passe).Du côté des Suns, Chris Paul (10 points, 12 passes) et JaVale McGee (21 points, 15 rebonds) ont confirmé leur grande forme. Kevin Durant l'est également. La superstar de Brooklyn l'a encore démontré sur le parquet d'Atlanta, où il a grandement contribué à redonner le sourire aux Nets, battus à Houston en milieu de semaine.Brooklyn reste un solide leader à l'Est.- Sacramento Kings : 124 - 123- Dallas Mavericks : 106 - 93Atlanta Hawks -: 105 - 113- New York Knicks : 90 - 87Houston Rockets -: 114 - 123Minnesota Timberwolves -: 106 - 123- Detroit Pistons : 109 - 93Oklahoma City Thunder -: 95 - 116- Boston Celtics : 111 - 90